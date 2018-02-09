《小珠寶小經典︰Tasaki》

2018-02-09

記者王瀅娟／台北報導

鑽石珍珠 共譜旋律

Tasaki的珍珠珠寶設計往往跳脫常軌，與品牌邀請時裝設計師擔任創意總監不無關係，來自不同領域的設計師往往能激發出不同的想法。

品牌最經典的balance diamonds solo系列便是這樣的產物，圓圓的珍珠與鑽石彷似在平衡木上滾動，一顆璀璨的鑽石鑲嵌在一排色澤大小和諧的珍珠之間，數量也不均，既衝突又和諧的美感，卻創造出恰恰好的平衡，充分展示這2種寶石的獨特光澤。然而由於鑲嵌0.5克拉的鑽石與6.5mm的Akoya珍珠，價格一直居高不下，如今推出petit版本，鑲嵌0.13克拉鑽石與3.75mmAkoya珍珠，讓此看似簡單、實際一點也不簡單的設計，有了更易於親近的價格。

此外，piano對戒也推出纖細版本，以鋼琴琴鍵妙喻感情相處之道，宛如將鋼琴琴鍵捲於指間的設計，時大時小的間隔彷彿時強時弱的的旋律，象徵情人相處時的高低起伏、你進我退，才能共譜悅耳的樂章。纖細版本更適合女生佩戴，讓手指更顯纖細修長，也可多層次堆疊佩戴，突顯個人風格。

圖片提供／Tasaki