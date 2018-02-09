《小珠寶小經典︰Harry Winston》

記者王瀅娟／台北報導
H&W的無限想像
想到Harry Winston，就想到碩大閃耀的鑽石，然而為了吸引更多年輕族群的注目，Harry Winston也開始推出設計款珠寶，全新推出的H.W. Logo系列，以創始人Harry Winston最鍾愛的祖母綠型車工為靈感，設計出簡約的八角造型，精心拋磨的八角形貴金屬光澤亮麗，中央鏤刻HW，既是品牌縮寫，也可代換為Husband與Wife、Happy與Wild等字，想像力到哪，意義就到哪。
手環是最早推出的款式，新推出的鍊墜與耳環，沿著八角形環繞鑲嵌一圈美鑽，點出品牌鑽石之王的身分。
圖片提供／Harry Winston
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H.W. Logo系列鑽石耳環，有18K金與玫瑰金材質，價格店洽。
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H.W. Logo系列鑽石戒指，有18K白金、18K金與玫瑰金材質，價格店洽。
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H.W. Logo系列鑽石耳環，有18K金與玫瑰金材質，價格店洽。
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八角形為品牌最佳識別，Harry Winston珠寶店內展示架、鏡框也都以八角形呈現。
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H.W. Logo系列鑲鑽手環，有18K白金、18K金與玫瑰金材質，價格店洽。
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H.W. Logo系列鑽石鍊墜，有18K白金、18K金與玫瑰金材質，價格店洽。
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H.W. Logo系列鑽石鍊墜，有18K白金、18K金與玫瑰金材質，價格店洽。
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H.W. Logo系列鑽石鍊墜，有18K白金、18K金與玫瑰金材質，價格店洽。