《小珠寶小經典︰Harry Winston》

2018-02-09

記者王瀅娟／台北報導

H&W的無限想像

想到Harry Winston，就想到碩大閃耀的鑽石，然而為了吸引更多年輕族群的注目，Harry Winston也開始推出設計款珠寶，全新推出的H.W. Logo系列，以創始人Harry Winston最鍾愛的祖母綠型車工為靈感，設計出簡約的八角造型，精心拋磨的八角形貴金屬光澤亮麗，中央鏤刻HW，既是品牌縮寫，也可代換為Husband與Wife、Happy與Wild等字，想像力到哪，意義就到哪。

手環是最早推出的款式，新推出的鍊墜與耳環，沿著八角形環繞鑲嵌一圈美鑽，點出品牌鑽石之王的身分。

圖片提供／Harry Winston