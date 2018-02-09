2018-02-09

記者林欣若／台北報導

60嘻哈精神

PUMA在1968年推出的Suede鞋款、以及70年代推出的T7運動夾克，都是承襲著60年代風靡一時的嘻哈、雷鬼音樂，結合街頭潮流文化，因此不論是Suede或是T7，一推出便受到籃球、田徑、足球運動員、搖滾明星、藝術家等潮流人士的追捧。歷經近50年歲月的洗練與堆砌，Suede和T7不斷融合當代的文化精華進而演化再現，PUMA在2018年春夏復刻經典，推出T7復古運動套裝以及Suede鞋款，演繹街頭嘻哈文化的復古浪潮，為PUMA Suede 50週年揭開歡慶序幕，同時向60年代末的經典潮流文化致敬。

踩腳褲重現 復古配色

T7運動夾克命名中的T取自於英文Track Jacket（運動外套），7則因為招牌性的橫條從肩部開始的寬度正好是7mm，2018新款T7夾克保有招牌搶眼的7mm肩部橫條，胸前的PUMA LOGO被放大，並且以羅紋設計拉長領口打造上身完美比例，下身運動褲則加入盛行於80、90年代的踩腳褲設計，復古色彩濃烈的芥黃、純白、靛藍，讓T7更搶眼矚目。PUMA Suede Classic復刻鞋款將麂皮鞋面披裹上強烈復古魂，芥黃或純白的麂皮鞋身搭配靛藍彎刀圖騰，將60、70年代的大勢色系帶回到2018，重現傳奇神鞋的獨具魅力。

圖片提供／PUMA