《心動之選》日本櫻花口味受歡迎！加入清新調味

2018-02-09

記者邱巧貞／台北報導

台灣女生特別偏愛花香調，特別是玫瑰，但柔和雋永的櫻花香氣，耐人細細品味，也十分受到喜愛。

歐舒丹每年2月皆會上市限量櫻花系列，今年推出「綠意櫻花限量香氛系列」，集結來自普羅旺斯Lubéron地區的櫻花花露及櫻桃萃取，創造出細緻花果香。首先以甜美櫻花與清新小蒼蘭開場，緩緩引出牡丹、白茉莉、玫瑰及黑醋栗交織的核心香調，最後以雪松、白麝香、檀香的木質基調作為尾韻，漸層的玻璃瓶身，巧妙捕捉櫻花與綠葉相互交織的意象。

The Body Shop異國香氛系列自上市以來，廣受消費者好評，其中，日本櫻花香調更是最受亞洲女性歡迎，排名銷售冠軍！

今年2月，The Body Shop異國香氛系列推出第七款全新香調「日本櫻花親親草莓香氛系列」，調香師在清雅的櫻花氣息中注入草莓果香。前味由草莓果醬、清新鈴蘭以及香甜芒果組成；中味由日本櫻花、茉莉及粉紅牡丹調和成優雅花香；雪松、廣霍香及麝香作為後味。

香水中的酒精為天然植物性酒精，來自巴西聖保羅社區公平交易的有機甘蔗，精煉出最純粹的植物性酒精。

圖片提供／GLAMGLOW、Melvita、The Body Shop、香奈兒、資生堂、迪奧、寶格麗、盧亞、科蒂、宏亞、客林國際