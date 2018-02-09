《心動之選》年度熱門紫外光 打造夢幻版小雛菊

2018-02-09

記者邱巧貞／台北報導

Marc Jacobs經典明星商品「雛菊香氛系列」，今年推出紫色包裝的「夢遊精靈限量版」，以夏日波光粼粼的水面及無盡豔陽藍天為靈感，閃爍光芒的雛菊花瓣，猶如在夢境中徜徉。

Marc Jacobs「夢遊精靈限量版」延續雛菊香氛家族經典的瓶身，各自換上了Marc Jacobs 2018早春時裝系列中的紫丁香色系，瓶身上面皆點綴了不同色系的雛菊花朵，其中帶有金色亮粉的金色雛菊，象徵著在夏日裡，萬物被陽光照射時，所反射出來的耀眼光芒，閃閃發亮。

在香味上，以致敬最經典原始的雛菊香氛家族為靈感，三款香氛各自添加更為清新的香氛元素稍作調整，藉此詮釋閃閃發光的水面及鮮花盛開的美麗姿態。

圖片提供／GLAMGLOW、Melvita、The Body Shop、香奈兒、資生堂、迪奧、寶格麗、盧亞、科蒂、宏亞、客林國際