《心動之選》年度熱門紫外光 打造夢幻版小雛菊

記者邱巧貞／台北報導
Marc Jacobs經典明星商品「雛菊香氛系列」，今年推出紫色包裝的「夢遊精靈限量版」，以夏日波光粼粼的水面及無盡豔陽藍天為靈感，閃爍光芒的雛菊花瓣，猶如在夢境中徜徉。
Marc Jacobs「夢遊精靈限量版」延續雛菊香氛家族經典的瓶身，各自換上了Marc Jacobs 2018早春時裝系列中的紫丁香色系，瓶身上面皆點綴了不同色系的雛菊花朵，其中帶有金色亮粉的金色雛菊，象徵著在夏日裡，萬物被陽光照射時，所反射出來的耀眼光芒，閃閃發亮。
在香味上，以致敬最經典原始的雛菊香氛家族為靈感，三款香氛各自添加更為清新的香氛元素稍作調整，藉此詮釋閃閃發光的水面及鮮花盛開的美麗姿態。
圖片提供／GLAMGLOW、Melvita、The Body Shop、香奈兒、資生堂、迪奧、寶格麗、盧亞、科蒂、宏亞、客林國際
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紫丁香色系出現在Marc Jacobs 2018早春時裝系列中。（翻攝自Marc Jacobs IG）
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Marc Jacobs雛菊之夢淡香水夢遊精靈限量版，將清新花朵與果香結合，前調的黑色櫻桃酸甜帶勁，與中調的清新白花意外譜出清新感；基調部分，以莓果慕斯牽動嗅覺及味覺的可口感受。50ml／2,750元。
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Marc Jacobs清甜雛菊淡香水夢遊精靈限量版，將以往的清甜雛菊做了更加清新的詮釋，前調為清新的覆盆莓；中調由紫羅蘭花及玫瑰帶來馥郁花香氣息；基調奶油黑醋栗調和了中調的花香。75ml／3,000元。
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Marc Jacobs小雛菊淡香水夢遊精靈限量版，多汁的野莓香調，香氣中帶著些許紫羅蘭葉香氣，濃郁的白木基調調和溫暖感性。50ml／2,750元。