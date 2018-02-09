《心動之選》經典中性香 男女皆適宜

2018-02-09

記者邱巧貞／台北報導

ck自2004年推出第一款夏日限量香氛，至今已超過十多年，ck one summer限量版皆以夏日元素為主題，概念囊括豔陽、沙灘、海洋；瓶身設計則是延續ck one經典瓶裝，並加以推陳出新。

今年ck one summer夏日限量版以創意總監Raf Simons於2017發表的時裝秀主題：「美國文化與精神」為靈感設計，帶領大家一同在這趟旅行中捕捉未曾發現的夏日美景及尋找自己內心永遠年輕的狂放靈魂。

ck one summer以土耳其藍為瓶身色系，白雲幻化成全白logo，並首度附贈夏日專屬貼紙，可將貼紙隨意貼在ck one經典瓶身上各處，呈現ck主張的個人主義。

香味以清爽的檸檬雞尾酒為前調；中調的甘甜芭樂香氣；而基調的雪松包覆住清新多汁的果香，將味道持續轉換。

法拉利的香水一直受到消費者的喜愛與青睞，不論是入門的香水使用者、有品味的法拉利車迷，或者是一般送禮的人，對於「法拉利」這個牌子都有一份潛藏的情感！

法拉利經典的「氫元素中性淡香水」以加州檸檬為首的清新香調，呈現出氧氣感的輕盈氣息，以科技金屬感打造的圓弧瓶身，搭配蔚藍色澤的香氛，如同Ferrari GT車身的金屬鋼圈，散發閃耀光澤，其清新的中性氣息，連女性消費者也能接受。

因應情人節送禮需求，法拉利「氫元素中性淡香水」推出禮盒版本，內含最大容量的125ml香水，以及專屬法拉利紅的休閒手拿包，經典逸品一次擁有，是入門法拉利的好時機。

圖片提供／GLAMGLOW、Melvita、The Body Shop、香奈兒、資生堂、迪奧、寶格麗、盧亞、科蒂、宏亞、客林國際