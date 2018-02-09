《心動之選》萌翻天！Miu Miu女孩玩樂無極限

2018-02-09

記者邱巧貞／台北報導

Miu Miu推出第三號香氛成員──「Miu Miu粉色嬉遊淡香水」。從首款「Miu Miu淡香精」到第二支香氛「春日花園淡香精」，經典的鈴蘭花香及獨家專利的Akigalawood成分，一直是香味核心。

第三支全新香氛「Miu Miu粉色嬉遊淡香水」，調香師Daniela Andrier再度以鈴蘭為重要靈魂，並於前調加入黑醋栗芽，中調的鈴蘭是香氛的靈魂所在，基調以Agikalawood及麝香為主軸。Miu Miu香氛系列的瓶身皆以品牌最經典的小羊皮matelassé絎縫皮革為設計靈感，搭配不同色調的瓶身及俏皮瓶蓋。

古靈精怪的貓咪是Miu Miu品牌精神不可或缺的亮點，告別了先前的黑白貓「Truman」，這次換上虎斑小花貓依舊萌翻天。女星Stacy Martin再度擔任廣告主角，廣告以逃離、出走、女孩玩樂無極限為主題，描述主角Stacy Martin對於日常反覆的練習芭蕾舞課感到厭倦，往窗外望去，看到一隻貓咪以極為隨興的行走於窗邊，此刻，Stacy Martin決定逃離課堂，往外出遊去，而正好好姐妹Sijia Kang已在外等候……。

圖片提供／GLAMGLOW、Melvita、The Body Shop、香奈兒、資生堂、迪奧、寶格麗、盧亞、科蒂、宏亞、客林國際