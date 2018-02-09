《小珠寶小經典︰Cartier》

2018-02-09

記者王瀅娟／台北報導

窄版入門 超經典

擁有一只Cartier Love手環的理由很多：首先，它是1970年代將生活靈感應用於珠寶設計的代表作，將普通的螺帽圖騰應用於裝飾貴珠寶，需另一人以搭配的螺絲起子鎖上或開啟，用意想不到的方式比喻愛情，非常日常卻又寓意深刻。此外，它從1970年代出現後便一直存在，雖然有出現其他變形的設計，然而原始手環設計歷經近50年，卻沒有更動過，現在看來依然非常摩登，其設計之經典雋永已經被時間證明，依照精品調漲的速度，越晚買只是付出更多代價而已。族繁不及備載的歷代明星名人佩戴，更是讓它持續出現在眾人眼前的原因，對它抱有更多的幻想。

Love手環受歡迎的程度，讓它成為Love系列的起始，發展出戒指、項鍊、耳環及其他款式繁多的手環，然而Love手環實在太過經典，讓購買其他家族成員都像是替代品，手環依然是終極目標。為吸引更多年輕族群，Cartier推出窄版的Love手環，有鑲鑽與未鑲鑽款，價格大約是經典版的一半到三分之二，令人心動。

圖片提供／Cartier