《小珠寶小經典︰Bvlgari》

記者王瀅娟／台北報導
更極簡 更入門
Bvlgari的Serpenti系列位列許多人的夢想清單上，眾多明星在各種典禮上佩戴的效果絕對功不可沒。自1940年代推出第一款Serpenti蛇型腕錶開始，Serpenti持續出現在Bvlgari的歷史中，在訂製珠寶的年代，它是頂級珠寶神祕腕錶；在日常珠寶盛行的年代，它也順應潮流推出高級珠寶系列，從一節節圓潤厚實的蛇身簡化成一片片相接的蛇鱗，不變的是應用Tubogas（瓦斯管）工藝，佩戴者需以纏繞的方式戴上手腕，這動作充滿女人味，神祕又性感，恰如蛇帶給人的，那種危險又美麗的印象。Serpenti高級珠寶系列中最能表現出纏繞感的，除了手環，非戒指莫屬；戒指體積較小，相較於動輒百萬的珠寶錶，大約2、30萬元就可以買到，自然具有一定的吸引力。
家族最新成員Serpenti Viper則把擁有Serpenti的夢想再往前拉進一步，將設計再進一步簡化為首尾相接的單圈設計，每個代表蛇鱗的三角戒面採用相異材質交錯並置，一節貴金屬、一節鑲鑽、一節鑲嵌紅玉髓、白色或黑色珍珠母貝，呼應早期Bvlgari總在Serpenti頂級珠寶錶上大膽結合彩色寶石與異材質，創造炫麗色彩的傳統。更迷人的是，鑲嵌元素相同的前提下，Serpenti Viper的價格大約是同系列戒指的一半至三分之一，更加容易入手。
圖片提供／Bvlgari
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蔡依林佩戴Bvlgari Serpenti玫瑰金珍珠母貝密鑲鑽石雙圈手環與戒指擔任表演嘉賓。
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Bvlgari Serpenti Viper 18K白金鑲鑽與黑色珍珠母貝戒指，有窄版與寬版，107,000元起。
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Bvlgari品牌代言人舒淇佩戴Serpenti系列珠寶及腕錶拍攝Larger Than Life廣告。
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以電視影集「Glow」入圍金球獎最佳女演員的Alison Brie佩戴Bvlgari Le Magnifiche頂級珠寶鑽石項鍊與Serpenti系列黑瑪瑙與鑽石腕錶出席。
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今年將來台開唱的Céline Dion也是Bvlgari Serpenti愛好者，佩戴Serpenti系列戒指演繹優雅自在的時尚態度。
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Bvlgari Serpenti Viper 18K白金鑲鑽窄版戒指，約81,000元起。
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Bvlgari Serpenti Viper玫瑰金鑲鑽戒指（左）約113,000元，玫瑰金鑲鑽與紅玉髓戒指，103,800元起。
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超模Bella Hadid佩戴寶格麗 Serpenti系列珠寶出席紐約大都會博物館晚宴。