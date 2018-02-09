《小珠寶小經典︰Bvlgari》

2018-02-09

記者王瀅娟／台北報導

更極簡 更入門

Bvlgari的Serpenti系列位列許多人的夢想清單上，眾多明星在各種典禮上佩戴的效果絕對功不可沒。自1940年代推出第一款Serpenti蛇型腕錶開始，Serpenti持續出現在Bvlgari的歷史中，在訂製珠寶的年代，它是頂級珠寶神祕腕錶；在日常珠寶盛行的年代，它也順應潮流推出高級珠寶系列，從一節節圓潤厚實的蛇身簡化成一片片相接的蛇鱗，不變的是應用Tubogas（瓦斯管）工藝，佩戴者需以纏繞的方式戴上手腕，這動作充滿女人味，神祕又性感，恰如蛇帶給人的，那種危險又美麗的印象。Serpenti高級珠寶系列中最能表現出纏繞感的，除了手環，非戒指莫屬；戒指體積較小，相較於動輒百萬的珠寶錶，大約2、30萬元就可以買到，自然具有一定的吸引力。

家族最新成員Serpenti Viper則把擁有Serpenti的夢想再往前拉進一步，將設計再進一步簡化為首尾相接的單圈設計，每個代表蛇鱗的三角戒面採用相異材質交錯並置，一節貴金屬、一節鑲鑽、一節鑲嵌紅玉髓、白色或黑色珍珠母貝，呼應早期Bvlgari總在Serpenti頂級珠寶錶上大膽結合彩色寶石與異材質，創造炫麗色彩的傳統。更迷人的是，鑲嵌元素相同的前提下，Serpenti Viper的價格大約是同系列戒指的一半至三分之一，更加容易入手。

圖片提供／Bvlgari