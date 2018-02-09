三宅一生×田中一光 流動之美

2018-02-09

〔記者王瀅娟／台北報導〕三宅一生與藝術家田中一光聯名合作系列發出第三彈，以旗下品牌Pleats Please Issey Miyake（簡稱PP）經典皺褶面料搭配田中一光設計的流動感圖騰，展現服裝與穿著者互動展現的立體流動之美。

三宅一生與田中一光聯名系列始於2016年，第一彈以浮世繪表現日本之美，第二彈以水墨展現傳承，最新合作則選中「漸層」、「仕事：Q」與「繩結」三款具有韻律感的圖騰，搭配PP經典壓褶面料與聚酯纖維面料，隨穿著者肢體動作，更能表現出飄逸流動的感覺，擁有鮮活的生命力。