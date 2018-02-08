電子鍋上菜──今年吃個不一樣的團圓飯

2018-02-08

記者吳佩樺／台北報導 記者趙世勳／攝影

下星期就是農曆春節，年夜飯除了一般白米飯端上桌，不妨再運用電子鍋做點變化，就能讓「米飯」多了新意；以下跟著達人示範，今年吃個不一樣的團圓「飯」吧！

章魚芋頭味噌什穀飯

材料：什穀米3杯、水煮章魚100公克、芋頭80公克、鹿尾菜（泡開）1大匙、老薑1／2片、炒芝麻粒適量

調味料：味噌1又1／2大匙、淺色醬油2小匙、柴魚高湯粉1小匙

步驟

1：水煮章魚、芋頭切小塊，老薑切絲備用。味噌以2大匙水拌勻。什穀米洗淨後，加入味噌、淺色醬油、柴魚高湯粉以及水至水位刻度3，從鍋底充分攪拌均勻。

2：將章魚、芋頭、鹿尾菜鋪平在上層，切勿攪拌，以什穀米、標準模式進行烹煮。炊飯結束後，攪拌翻鬆，灑上炒芝麻粒即完成。

西班牙海鮮飯

材料：白米3杯、蝦子5隻、淡菜5個、烏賊150公克、青椒1條、橄欖油適量

調味料：鹽適量、高湯塊1塊、番紅花1／2小匙

步驟

1：蝦子剝殼去腸泥；烏賊、青椒切小條狀備用。炒鍋放入蝦子、淡菜、烏賊、青椒以橄欖油炒香、加鹽調味。（炒料湯汁留著備用）

2：白米放入電子鍋內鍋，加入切碎高湯塊、番紅花以及水至水位刻度3，並從鍋底充分攪拌均勻，以白米、什錦飯模式進行烹煮。

3：飯煮好後，加入適量炒料湯汁攪拌翻鬆，再鋪上海鮮料即完成。

紅蟳油飯

材料：糯米3杯、豬肉絲150公克、蝦米10公克、乾香菇4朵、紅油蔥10公克、新鮮紅蟳1隻、香菜少許

豬肉絲醃料：醬油2大匙、胡椒粉少許

調味料：麻油30毫升、醬油膏15毫升、醬油15毫升、糖15公克、五香粉少許、米酒10毫升、鹽適量

步驟

1：豬肉絲以胡椒粉、醬油醃20分鐘。乾香菇泡水（香菇水留著備用）。

2：紅油蔥爆香，加入蝦米、乾香菇、豬肉絲一起拌炒。

3：糯米洗好後放入篩網，放置30分鐘瀝乾水分後倒入電子鍋內鍋，加入所有調味料、香菇水以及水至水位刻度3，從鍋底攪拌均勻，接著鋪上炒好的配料，切勿攪拌，以白米、糯米飯模式進行烹煮。炊飯完成後放上蒸熟的紅蟳、灑上香菜即完成。

韓式拌飯

材料：白米3杯、牛肉薄片250公克、芝麻油適量

A調味料：醬油1小匙、砂糖2大匙、辣油1／4小匙

配料：鴻禧菇80公克、黃甜椒1／3個、四季豆8條、紅蘿蔔1／2條、蒟蒻絲200公克、韓式泡菜適量、炒芝麻粒適量

B調味料：醬油1大匙、味醂1大匙、鹽適量

步驟

1：白米洗淨後，加水至水位刻度3，以白米、鐵器鍋巴模式進行烹煮。牛肉以A調味料醃製20分鐘後，以芝麻油炒熟。

2：配料切絲。鴻禧菇、黃甜椒、四季豆以芝麻油炒熟備用。紅蘿蔔以少許鹽搓揉，擠掉水分後和芝麻油、炒芝麻粒拌勻。

3：蒟蒻絲汆燙後，以B調味料的醬油、味醂煮至收汁。炊飯結束後，將所有配料和韓式泡菜依序鋪上即完成。（雞蛋視個人喜好）

圓滿八寶飯

材料：糯米3杯、紅豆50公克

配料：紅豆泥1碗、芋泥1碗、杏桃乾1個、蔓越莓乾適量、葡萄乾適量、腰果適量、葵瓜子仁適量、紅棗適量

調味料：砂糖適量、桂花蜜少許、芝麻鹽適量

步驟

1：紅豆煮成紅豆湯，將紅豆和湯汁分開備用。糯米洗好後放入篩網，放置30分鐘瀝乾水分，倒入電子鍋內鍋，加入紅豆湯汁和水至水位刻度3，從鍋底攪拌均勻後，再鋪上紅豆，切勿攪拌，以白米、糯米飯模式進行炊煮。

2：炊飯完成後，趁熱拌入桂花蜜、砂糖、芝麻鹽，攪拌翻鬆後放涼。

3：取一弧形深碗，刷上一層沙拉油，方便脫膜不沾黏。

4：杏桃乾置於深碗中央，蔓越莓乾、葡萄乾、腰果、葵瓜子仁以同心圓方式圍繞鋪在底層。

5：接著疊上一層步驟2糯米飯壓緊實；鋪上一層芋泥後，再疊上一層糯米飯。

6：重複動作再鋪上一層紅豆泥、一層糯米飯。最後再蒸過使之定型，倒扣在盤上，以紅棗裝飾即完成。

示範達人：象印商品部推廣經理何麗玲

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本篇示範工具：象印IH電子鍋 NP-WUF10

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圖片提供／象印、聲寶、小米、三菱翻攝網路