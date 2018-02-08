2018-02-08

記者凃盈如／台北報導

西洋情人節將至，輕軟的戀人絮語伴隨著一頓豐盛的大餐，讓感情緩緩升溫。

飯店燭光晚餐

五星級飯店的情人節套餐，除了絕佳視野，也訴求頂級食材，如生蠔、龍蝦、松露、牛排、魚子醬等，就是要挑逗情人味蕾。

擁有「最潮高空酒吧餐廳」稱號的台北萬豪酒店20樓INGE’S Bar & Grill及「絕美景緻落地窗花園餐廳」Garden Kitchen，皆推出浪漫滿溢的情人節大餐。前者在隆重海、陸主餐之外，以法國進口生蠔、干貝搭配甜菜、比利時紅菜、紅葡萄柚等食材營造出洋溢戀愛氛圍的粉紅色調，後者則以擁有台北市「鑽石級」夜景為號召，為情人製造浪漫。

台北文華東方酒店由義籍主廚洛里斯皮斯緹洛 （Loris Pistillo）於Bencotto義大利餐廳推出情人節雙人晚間套餐，菜色包括：煙燻鰹魚佐茴香、波士頓龍蝦麵餃佐海鮮高湯、日本和牛沙朗佐時蔬以及情人節特製草莓玫瑰甜點 。

台北威斯汀六福皇宮丹耶澧義大利餐廳2月9日到14日限定推出「2018情人節雙人套餐」，主廚使用頂級法式鴨肝、澳洲和牛臉頰肉入菜，含餐前小點、開胃菜和主餐共7道餐點，再加碼義大利經典紅、白酒供客人隨餐享用。餐前小點以「鴨肝慕斯、脆片吐司、甜酒洋梨」組成，是絕佳亮點。君品酒店雲軒西餐廳「Dating with the Chefs」情人節活動，以君品酒店行政主廚王輔立和甜點主廚王哲廷設計無菜單料理；現場可享用情人節私房餐點搭配酒、與主廚學習一道甜點，再參與交換禮物活動，有機會抽到主廚精心準備的情人節禮物 。

頂級和牛套餐

品味牛排館向來是情人節的不敗之選。國賓A CUT在去年底全面整修後全新開幕，其精緻、具備優雅紳士感的空間，以及豐富菜色與牛排選項，在情人節當日也推出精彩套餐，前菜的義大利魚子醬及法國黑松露，為情人節大餐激盪出醉人的食感，牛排則以日本及美國和牛為主，精選四款油花分布深具藝術性的和牛，捎來滿足與幸福感。

維多麗亞酒店N°168 PRIME牛排館的大直店，於情人節晚間推出「Special Menu特別菜單」，每位2,020元+10%起，另有油花細膩肉質柔嫩的「日本和牛套餐」，可供客人選擇，用餐後還可至牛排館戶外花園欣賞美麗華摩天輪繽紛夜景，度過浪漫夜晚；敦化店除了上述套餐，也提供「豪華海陸雙重奏雙人套餐」，含鮮嫩多汁的澳洲9+頂級和牛紐約客，搭配波士頓活龍蝦、南非鮑魚、 溫生蠔等高檔食材。

牛排教父第一間餐廳「Danny & Company」的情人節套餐，以海鮮推出各3款冷、熱前菜及湯品，並搭配不同牛排餐點迎接情人節。「冷前菜」包括味噌松露干貝、磯煮鮑魚及伊比利沙拉等，「熱前菜」則含香煎明蝦、以及季節限定，需另加價的輕煎帝王蟹腳、鐵板煎鴨肝等，依不同的主餐有不同的套餐價位。主餐選擇包括澳洲7+和牛肋眼牛排、美國頂級老饕牛排、日本A4和牛牛排 ；此外，也可點選全台獨有的「日美澳三重奏」鐵板套餐，一次可大啖三國和牛，滿足情人味蕾！

佐茶佐咖啡更合拍！

TWG Tea則於2月9日至2月28日，推出「甜蜜假期限定套餐」，以香海鮮巧達湯開啟舌尖序幕，主餐有嫩煎龍蝦干貝佐墨魚風味紫米或美國牛小排，皆保有品牌精神，以品牌知名的精品茶入菜，前者以皇后茉莉綠茶與海膽乳沫相融而成的醬汁襯底，後者以神農茶細火慢燉美國牛小排。

來自義大利的Caffé Florian福里安花神咖啡，2月10日至2月14日推出全球限定且台灣專屬的情人節晚間限定－義式甜蜜情人節套餐，以天然食材－含有豐富營養成分的甜菜根和內含覆盆莓、蔓越莓所製作的紅莓醬共同入菜，烹煮成粉紅色系夢幻料理，也特別在2月14日情人節當天提供小提琴現場演奏古典樂，讓用餐者與心愛的人一起品嚐浪漫。

怎能忘了巧克力？！

台北晶華酒店繼去年聖誕節與來自新加坡的甜點皇后黃慧嫻（Janice Wong）合作，販售多款人氣巧克力禮盒，在受到消費者熱烈歡迎之後，情人節再推出全球獨家的「Regent×Janice Wong心心相印」情人節限定巧克力禮盒 ，以16顆彩繪心型巧克力，帶來甜蜜。晶華酒店亦在2月14日晚間，於 Robin’s牛排屋與鐵板燒也規劃「情人節浪漫饗宴」，以多款頂級食材入饌，每套4,200元起，享用套餐的消費者，可以999元的優惠價購買原價1,499元的「Regent×Janice Wong心心相印」情人節限定巧克力禮盒。

台北寒舍艾美酒店「巧克光廊」則於即日起至2月14日限定推出「艾戀甜蜜」巧克力禮盒，所有手工巧克力品項任選8入520元。

圖片提供／TWG Tea、六福旅遊集團、台北文華東方酒店、台北晶華酒店、台北國賓、台北寒舍艾美酒店、台北萬豪酒店、君品、維多麗亞酒店、新光三越