超商獻愛花蓮震災 捐款物資即時啟動

2018-02-08

〔記者林欣若／台北報導〕2月6日花蓮發生7級強震，災情慘重，各界發起捐款賑災，7-LEVEN即刻起開放全台超過5千多家門市的ibon便利生活站，方便民眾即時捐款，全家便利商店也啟動FamiPort代收捐款，小額捐款單筆最低金額100元、最高金額上限2萬元，全聯福利中心的全聯慶祥基金會也啟動急難救助服務，家中因本次地震發生重大變故的民眾，可向全台全聯門市提出急難救助申請。

7-ELEVEN在花蓮統帥飯店附近的門市，第一時間即提供物資給救災夥伴，也成立物資救援中心，並利用物流優勢，進行災區需求量大的商品進行全台調度支援，滿足花蓮民眾在面對天災時的生活飲食用品需求，目前7-ELEVEN與花蓮縣政府社會局合作，提供全年無休、捐款簡易的ibon緊急募款平台，於ibon便利生活站首頁即可選擇捐款對象「花蓮縣社會救助金專戶」，點選後即可依操作流程完成每筆100元至2萬元不等的捐款，每筆善款不收手續費，款項將全數捐贈給花蓮縣政府。

全家FamiPort小額捐款代收預計到預計至3月6日截止，全家將於「花蓮地震捐」結束後於官網公布捐款代收金額，欲索取捐款收據民眾，只要在FamiPort操作捐款程序時，勾選捐款收據，並填妥相關資料，後續花蓮縣政府將會於捐款結束後寄發收據。

圖片提供：全家、7-ELEVEN