情人節甜點 柔滑甜蜜滿足味蕾

2018-02-08

〔記者凃盈如／台北報導〕GODIVA 最新推出Collection Précieuse限量情人節巧克力系列，要戀人們就地融化。由駐東京的GODIVA五星級巧克力大師Yannick Chevolleau操刀，將巧克力塑造為理想型完美切割的各種寶石造型，每每擁有獨一的比例，如經典的心形寶石、鑽石造型巧克力，甜蜜而熱情，是對另一半表達心意好物。半島酒店今年則推出包裝粉嫩的6入的限量櫻花包裝巧克力禮盒，另外受歡迎的主廚推薦巧克力，則可自由選擇搭配，高雅貴氣，以瑞士精釀巧克力磚製作，訴求口感細緻綿密、入口即化，佐以堅果、果香、松露等元素，豐富多層次的口感。

台北君悅酒店Baguette‧禮品烘焙坊的法籍甜點主廚博豊安（Julien Perrinet），深懂台灣消費者的心，屢屢將法式浪漫元素結合台灣客人喜愛的口味，推出甜點，本次情人節以愛為主題，推出限定蛋糕「摯愛」，以香草甘納許、草莓奶餡、草莓果醬與開心果蛋糕等內餡層層堆疊，創造甜蜜柔滑口感，外觀也呈現粉色與白色交錯的溫柔浪漫。此外，君悅寶艾西餐廳及Ziga Zaga餐廳，皆自2月9日至14日止推出情人節套餐，寶艾西餐廳以中庭天窗與雅緻噴泉著稱，有著求婚不敗的傳奇紀錄，今年配合西洋情人節，主廚羅偉洲以繽紛春日為主軸，將水果、花瓣、九級和牛等頂級食材入菜，推出6道式情人節套餐，每套3,200元+10%。

圖片提供：GODIVA、半島精品店、台北君悅酒店