過年大掃除 順手時尚利器心情好

2018-02-07

〔記者凃盈如／台北報導〕過年打掃向來是人們認為的苦差事，但是，試想：打掃是為了將心愛的物件與所居空間認真整理過一遍，出自於對於所擁有的物件真愛，那麼，打掃的意義就截然不同了。換個角度思考清掃，並且使用同是夢幻清掃工具的利器加持，打掃也能帶來快樂，且令人感到自豪。

由森／CASA代理，來自丹麥，以鋼鐵製品聞名的家用廚具品牌，設計簡潔、實用、風格獨具，每款打掃工具，都是擁有扎實、經久耐用特質的夢幻逸品，握在手中，其厚實、穩重的鋼材，能瞬間讓人感受到，宛如握有職人工具的專業感。

Vipp最知名的單品，是全世界首座腳踏垃圾桶，受到紐約MoMA博物館永久收藏，且品牌單單製作、銷售這只腳踏垃圾桶，長達50多年。然而，這跨越世紀的知名品牌Vipp，在交到第三代Kasper Egelund手中時，產品向外延伸，但此時Vipp並非選擇家具中亮眼且受矚目的椅子、餐桌著手，而是那些通常被藏在角落，最不起眼的打掃工具。當時受邀擔任品牌首席設計師的Morton Bo Jensen說，當他自己想要動手打掃時，卻發現可以買得到的工具，多半是不經久、不耐用的塑膠製品，既不好用，且用沒多久就得買新的。於是厚實、有重量感的鋼柄碗盤刷由此而生，除了最外層為鏤空橡膠，柄身是可耐好幾十年的不鏽鋼，搭配一只可替換的刷頭，另有馬桶刷，輕巧而有效率的玻璃刮刀、掃帚組等，都是Vipp開始將鋼鐵工藝延伸，耐用而美觀地解決清潔問題。