豆腐甜甜圈 Q彈蓬鬆多健康

2018-02-06

〔記者凃盈如／台北報導〕即將步入春節連假，假期總讓人容易過度飲食、體重增加，有鑑於此，Mister Donut首度將中華有機豆腐加入甜甜圈內，推出台灣獨家新口味。4款系列新品自今（6）日上市，含原味豆腐甜甜圈、芝麻豆腐甜甜圈、豆香豆腐甜甜圈、杏仁巧克力豆腐甜甜圈，價格帶落在35到45元，搶在新春年節前推出，除了搶攻送禮商機，也訴求少糖，使用有機豆腐，讓愈來愈注重健康的消費者，或者年長族群，不用擔心過甜，或者熱量過高，尤其「原味豆腐甜甜圈」，實測甜度比Mister Donut的蜜糖波堤降低40%。此外，「芝麻豆腐甜甜圈」亦為推薦必嚐，甜甜圈搭配日本百年老店芝麻醬製成的濃郁芝麻鮮奶油內餡，醇香令人驚喜。

豆腐甜甜圈以Mister Donut 獨家開發的波堤調製粉為基礎，添加經雙重有機標章認證的中華豆腐、有機豆奶粉等嚴選食材，經多次測試、調整，將豆腐的柔嫩口感結合至波堤圈體，增添蓬鬆Q彈口感，可嚐到豆腐獨有的清爽風味。另外，本次新品添加了原粒黑芝麻粒於麵糰內，可嚐到黑芝麻的濃郁香氣，少糖也可以等同美味，翻轉民眾對於甜甜圈原有的刻板印象。Mister Donut今起至2月9日，於全台65家門市，推出豆腐系列指定品（原味豆腐及豆香豆腐）嚐鮮價29元。