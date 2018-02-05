BMW X2 xDrive20d 里斯本搶先試駕

2018-02-05

記者方維鐸／葡萄牙報導、攝影

一個月前才在國內「2018世界新車大展」進行VIP私密預賞的BMW X2，隨著2018北美國際車展正式在底特律公開亮相後，BMW原廠選在天氣相對宜人的葡萄牙里斯本展開全球媒體試駕活動。儘管台灣市場也發表在即，記者仍搶先一步飛抵里斯本試駕X2，為本報讀者送上第一手報導。

UKL模組化平台打造

這次全球媒體試駕BMW僅提供X2 xDrive20d單一柴油動力的xDrive智慧型4輪驅動車型給各國媒體試駕，搭配吸睛效果絕佳的「電鍍金」新車色，以及結合M Sport跑格與Off-Road越野DNA的全新M Sport X風格套件，呈現讓媒體眼睛一亮的強烈視覺感受。

X2的原廠代號為F39，其前驅為主的UKL模組化底盤平台沿用自現行X1（F48），以及2系列Active Tourer（F45）與Gran Tourer（F46）轎旅車，另外還有同集團MINI品牌的現行全車系列。

放眼車頭，BMW招牌的雙腎水箱護罩這次在X2上採倒梯形設計，頗有向昔日經典Roadster 507仿效的意味，搭配兩旁犀利的類6角形LED頭燈，讓前臉看起來有種虎視眈眈的氣勢。寬扁富層次的車尾，在尾門上緣的後擾流翼、3D造型LED尾燈和口徑90mm的雙邊單出圓形尾管陪襯下，同樣極具視覺張力。

另外值得一提的是，有著Coupé Like動感身形的X2，在C柱嵌入BMW廠徽的設計手法，讓人聯想起1960～70年代的3200 Coupé CS（1962）、2000 CS（1965）、2800 CS（1968）、3.0 CSL（1971）和3.0 CSi（1971）等雙門轎跑車，一方面緬懷這些BMW經典Coupé，同時也彰顯X2的運動本格。

駕馭特性趨近掀背車

引擎蓋下搭載台灣消費者不陌生的B47系列直4 TwinPower Turbo柴油引擎，排氣量為1,995cc，可輸出190匹最大馬力與40.8公斤米峰值扭力，由於這具柴油引擎扭力輸出值較大，所以沒有跟採用B48系列汽油引擎的20i車型一樣換上新款7速Steptronic雙離合器自手排變速系統，仍沿用扭力轉換器結構的8速運動化手自排系統。

原廠數據xDrive20d由靜止加速至時速百公里只需7.7秒，極速可直上221公里／時，在里斯本市郊的高速公路要飆到時速180公里以上可說毫不費力，而其循跡性與穩定性其實很趨近車高較低的主流掀背車，展現迥異於其他小型SUV的駕馭感受與馳騁快意。

試駕過程中將Steptronic排檔桿左側的動態行車模式切換至Sport模式，頓時避震器阻尼變得更硬朗直接，方向盤轉向感明確重手，變速系統跳檔也稍微延後，引擎反應澎湃凌厲，整輛車驅策起來非常熱血而緊繃。

這輛車高1米52的小型跨界休旅在蜿蜒狹窄的葡萄牙山路上，身手也十分靈活矯健，憑藉充沛的扭力輸出，以及xDvrie智慧型4輪驅動系統結合Pirelli P ZERO 225/45R19高性能輪胎的循跡效果，進出大小彎道如刀切豆腐般精準俐落，操控樂趣讓駕駛人愛不釋手。

BMW總代理汎德公司本週三、四兩天正式將X2於國內發表上市，並同步舉行媒體的試駕體驗。為因應本地消費者偏好，汎德首波導入的是sDrive20i前驅汽油車型，售價預計會在200萬左右，而搭載相同動力的X1 sDrvie20i也可望配合降價（降至200萬以內）；未來X2還會追加sDrvie18i車型，提供消費者一個更親民的入門選擇。