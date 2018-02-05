BMW X2 xDrive20d 里斯本搶先試駕

記者方維鐸／葡萄牙報導、攝影
一個月前才在國內「2018世界新車大展」進行VIP私密預賞的BMW X2，隨著2018北美國際車展正式在底特律公開亮相後，BMW原廠選在天氣相對宜人的葡萄牙里斯本展開全球媒體試駕活動。儘管台灣市場也發表在即，記者仍搶先一步飛抵里斯本試駕X2，為本報讀者送上第一手報導。
UKL模組化平台打造
這次全球媒體試駕BMW僅提供X2 xDrive20d單一柴油動力的xDrive智慧型4輪驅動車型給各國媒體試駕，搭配吸睛效果絕佳的「電鍍金」新車色，以及結合M Sport跑格與Off-Road越野DNA的全新M Sport X風格套件，呈現讓媒體眼睛一亮的強烈視覺感受。
X2的原廠代號為F39，其前驅為主的UKL模組化底盤平台沿用自現行X1（F48），以及2系列Active Tourer（F45）與Gran Tourer（F46）轎旅車，另外還有同集團MINI品牌的現行全車系列。
放眼車頭，BMW招牌的雙腎水箱護罩這次在X2上採倒梯形設計，頗有向昔日經典Roadster 507仿效的意味，搭配兩旁犀利的類6角形LED頭燈，讓前臉看起來有種虎視眈眈的氣勢。寬扁富層次的車尾，在尾門上緣的後擾流翼、3D造型LED尾燈和口徑90mm的雙邊單出圓形尾管陪襯下，同樣極具視覺張力。
另外值得一提的是，有著Coupé Like動感身形的X2，在C柱嵌入BMW廠徽的設計手法，讓人聯想起1960～70年代的3200 Coupé CS（1962）、2000 CS（1965）、2800 CS（1968）、3.0 CSL（1971）和3.0 CSi（1971）等雙門轎跑車，一方面緬懷這些BMW經典Coupé，同時也彰顯X2的運動本格。
駕馭特性趨近掀背車
引擎蓋下搭載台灣消費者不陌生的B47系列直4 TwinPower Turbo柴油引擎，排氣量為1,995cc，可輸出190匹最大馬力與40.8公斤米峰值扭力，由於這具柴油引擎扭力輸出值較大，所以沒有跟採用B48系列汽油引擎的20i車型一樣換上新款7速Steptronic雙離合器自手排變速系統，仍沿用扭力轉換器結構的8速運動化手自排系統。
原廠數據xDrive20d由靜止加速至時速百公里只需7.7秒，極速可直上221公里／時，在里斯本市郊的高速公路要飆到時速180公里以上可說毫不費力，而其循跡性與穩定性其實很趨近車高較低的主流掀背車，展現迥異於其他小型SUV的駕馭感受與馳騁快意。
試駕過程中將Steptronic排檔桿左側的動態行車模式切換至Sport模式，頓時避震器阻尼變得更硬朗直接，方向盤轉向感明確重手，變速系統跳檔也稍微延後，引擎反應澎湃凌厲，整輛車驅策起來非常熱血而緊繃。
這輛車高1米52的小型跨界休旅在蜿蜒狹窄的葡萄牙山路上，身手也十分靈活矯健，憑藉充沛的扭力輸出，以及xDvrie智慧型4輪驅動系統結合Pirelli P ZERO 225/45R19高性能輪胎的循跡效果，進出大小彎道如刀切豆腐般精準俐落，操控樂趣讓駕駛人愛不釋手。
BMW總代理汎德公司本週三、四兩天正式將X2於國內發表上市，並同步舉行媒體的試駕體驗。為因應本地消費者偏好，汎德首波導入的是sDrive20i前驅汽油車型，售價預計會在200萬左右，而搭載相同動力的X1 sDrvie20i也可望配合降價（降至200萬以內）；未來X2還會追加sDrvie18i車型，提供消費者一個更親民的入門選擇。
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BMW原廠代號F39的X2小型跨界休旅車，這次再度選在歐洲大陸最西端、濱大西洋的葡萄牙首府里斯本舉辦全球媒體試駕活動。試駕車全都是高吸睛度的「電鍍金」車色，並裝有M Sport X風格套件，體現其Off-Road越野DNA。
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後保桿下口徑90mm的左右雙邊單出圓形尾管，對這輛Coupé Like CUV的運動風格發揮畫龍點睛的效果。
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X2車身長、寬、高尺碼為4,360mm×1,824mm×1,526mm，分別比同樣出自UKL模組化平台的現行X1縮短79mm、加寬3mm、降低72mm，兩者並有著相同的2,670mm軸距。M Sport X風格套件的前後保桿、輪弧和側裙採用與車色對比的Frozen Grey配色，營造出粗獷、離地較高的視覺感。
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駕駛X2 xDrive20d在里斯本近郊道路馳騁，豐沛的扭力驅策起來十分暢快，其0～100公里／時加速僅需7.7秒，矯健俐落的操控性趨近歐洲主流掀背車。
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儀表控台維持BMW一貫偏向駕駛人的設計基調，內裝包覆以車有黃色對比縫線的黑色Dakota真皮，搭配含銀色飾條的碳黑鋁質格紋飾板，用料質感非常細緻考究，領先同級小型跨界休旅對手。
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這具B47系列的2.0升直4 TwinPower Turbo柴油引擎，可輸出190匹最大馬力與40.8公斤米峰值扭力，相信國內消費者並不陌生；不過現階段國內上市車型並不會導入柴油動力，上市初期將以B48系列的2.0升直4 TwinPower Turbo汽油引擎為主。
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試駕的xDrive20d為因應B47柴油引擎強勁的扭力輸出，仍沿用扭力轉換器式8速運動化手自排變速箱，但其線傳排檔桿造型跟7速Steptronic雙離合器自手排的完全一樣。
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試駕車升級選配8.8吋中控觸控螢幕，還可透過Apple CarPlay來跟iPhone手機連結，滿足消費者行動通訊的使用需求。
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X2行李廂標準容量為470公升，若將4/2/4分離後座椅背完全傾倒打平，最大置物容量可擴充至1,355公升。
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根據擁有Mercedes-AMG GLA45 4MATIC的同行國內媒體表示，X2後座空間更勝他自己的座駕；Alcantara類麂皮／蜂巢網格織布座椅在黃、白對比縫線妝點下，更增添座艙的個性與質感。
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在C柱嵌入BMW廠徽的設計手法，不禁讓人聯想起1960～70年代多款掛上CS型號的經典雙門轎跑車上，彰顯Coupé跑格的傳承。
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BMW X2 xDrive20d 小檔案