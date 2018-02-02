《巧置年味》新年一點紅！

2018-02-02

記者凃盈如／台北報導

再10來天就將迎接農曆新年，不用大規模翻新，只要從局部空間、小物件下手，節慶的氛圍就悄然醞釀而成。

客廳是過年歡聚的重點空間，若是有張紅色沙發，定能夠為空間增添新年的喜氣，然而，紅色要用得優雅、時尚、耐看，並且在年後也可以毫無違和的融入空間，這就需要眼光。出自英國設計師Jasper Morrison的Vitra Soft Modular Sofa，純粹呈現沙發的舒適度，其粉橘的色調，無論新年或日常，都是客廳美好之選。

若無更換大型家具之打算，透過一些小技巧，如更換地毯、靠墊、抱枕，便能夠為空間瞬間提升暖意。別小看這些小配件的存在，它們有帶動整個空間氛圍的魔力，尤其一般居家使用沙發色系多為大地色、黑色等基本色，此時若擺上幾款紅色抱枕，便能顯得出跳討喜。寬庭的法國IOSIS靠墊，使用數位針織技術織出鮮活動人的色彩圖騰，以紅色為主的靠墊點綴農曆年氛圍，搭配幾何色塊與花鳥圖騰，便顯出色。IKEA則推出由專業師傅手工編織而成的「平織地毯」，產地來自印度編織中心，每張都是獨一無二，耐用、防塵，年節為地板換裝，也可瞬間為空間加分。

圖片提供／Crate & Barrel、CNFlower、IKEA、marimekko、北歐櫥窗、寬庭