《熱鬧圍爐》紅運當頭

2018-02-02

記者凃盈如／台北報導

「紅色」最直白地讓人感受到新年氛圍，但不一定整個家裡都要紅通通，只要挑選幾樣點睛的餐皿、杯盤，家裡就可以看起來有年味，而且不用花大錢就可以達成，何樂而不為。

可以直接上桌的餐具，也是年節十分討喜的選擇！JIA Inc.「蒸鍋蒸籠組」，為手工製成的柳杉木蒸籠，以赤陶代替一般全竹的蒸籠底盤，透過吸水的赤陶材質，使蒸煮的食材不會有過多的水氣殘留，避免食材過度濕軟，由優質耐火土製成的鍋身，對溫度的變化有卓越的耐受性，打破一般陶瓷無法直火加熱的限制，在年節時間，無論蒸紅蟳、煮臘味飯、煲湯，都是極易上手的菜式，且討喜的外觀，直接上桌也很有氣勢。

此外，主婦愛戴的法國鑄鐵鍋LE CREUSET，最近也推出「野莓金」紀念鑄鐵鍋款。喜氣的色彩，讓人新的一年鴻運當頭。不論是爆炒香氣四溢的螃蟹炒年糕，煨煮一鍋醇厚的干貝鮑魚雞湯，或快手清蒸石斑與蒜蓉蝦，各種款式的鑄鐵鍋，都以優異的導熱效果讓除夕夜更輕鬆有效率，隨鍋美麗上桌，更是一家人驚呼連連的視覺「嬌」點。

當餐桌鋪上了色彩鮮豔的桌布，就能夠輕易展現年味，餐椅則可以藉由坐墊或靠墊突顯節慶氛圍。若是這些都還不夠紅得徹底，那麼瑞士家具大廠Vitra的Pantone Chair美人紅單椅，定能喜氣描繪年節氣氛，雖然花個數萬元買把單椅的投資稍大，但名椅好坐好看，絕對可以用超過10年，加上Pantone Chair在經典的豔紅色彩下，不言自明的表達熱鬧氣息，其輕盈、易清潔的特質，即便是年節過後，也依然耐看 。

圖片提供／Crate and Barrel、JIA Inc.、marimekko、Le Creuset、文華東方、北歐櫥窗、誠品行旅、寬庭生活館