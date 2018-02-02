《熱鬧圍爐》團圓食光

2018-02-02

記者凃盈如／台北報導

年節團聚最重要的時刻就屬「團圓飯」，不拘泥於中式擺盤，以下幾個方式也能讓餐廳充滿年味。

餐桌佈置，向來是主婦最費心準備的一環。不需要每樣餐具都服膺年味，即使是簡約經典的西式餐皿食器，如雙層點心層架或木質餐盤盛裝著中式料理，也都能在巧手布置下迸發新意。譬如幾款具節慶感的家飾，紅色桌旗、金色餐盤或擬真花藝插枝點綴空間一隅，更讓溫暖情感互動，在質感家具和家飾品所構築的空間中再次緊密串聯。

又或是餐具本身的巧思，也讓人重溫年節的豐盈，譬如JIA有項商品「家當─瓢碗瓢盆」，靈感來自中國建築師張永和的兒時記憶，在物資不甚充裕的年代，中國北方將曬乾的葫蘆剖半，用來舀水、淘米，吃飯的工具就是重要的家當，以此器皿讓人重新思考自己與家的連結，在農曆年以此「家當」盛裝食物，顯得格外豐裕。JIA的「聚在一起」食盒、豆盤，也分別讓餐桌上的小點，以高低起伏的層次堆疊，簡練的設計與飽和的色調，讓餐桌呈現高低錯落的風景。

桌面上的果盤，也需為它找個漂亮的盛裝器皿。寬庭「金色銀杏蝶舞花果盤」，出自擅長金工餐飾的設計師Michael Aram，以高水準鍛造工藝將金色銀杏葉化成的小蝴蝶，闡聯為金色果物大缽，用來置放水果、零食點心，絕對是老少咸宜的餐桌亮點。

圖片提供／Crate and Barrel、JIA Inc.、marimekko、Le Creuset、文華東方、北歐櫥窗、誠品行旅、寬庭生活館