2018-02-02

記者林欣若／台北報導

日式浪漫粉紅

「SANZE」在日文即「三世」，意味著承襲過去、現在到未來的精神，SANZE是ASICSTIGER今年春夏主打的全新鞋款，保留經典襪套式鞋舌設計，並首次於大底搭載可視性亞瑟膠，是ASICSTIGER一大創新。

SANZE的鞋面設計融入日式和服開襟元素，搭配交錯的鞋帶，呈現足間日式浪漫情懷，春夏首波針對女性推出限定典雅的淡粉色版，時髦又甜美，適合喜愛運動潮流風格穿搭的街頭女性。

圖片提供／ASICSTIGER