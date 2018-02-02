2018-02-02

記者林欣若／台北報導

夢幻版英雄時刻

Air Jordan I這一季以麂皮混搭緞面推出10個色彩的Season of Her系列，光看系列名稱、以及10個繽紛夢幻的色彩，便可想見這是一個專為女性打造的系列，事實上，10個夢幻色彩背後，分別代表著Michael Jordan的10個賽場傳奇瞬間。

進化版：10個顏色 10個勝利時刻

1985年Jordan受邀參加Nike位於義大利的明星賽，在第四節的進攻中，Jordan因為一個灌籃將籃板擊碎，當時Jordan身上穿著的橘色球衣，成為Air Jordan I Season of Her系列中粉橘色的「ICE PEACH」；1991年NBA季後賽首輪第二場，Jordan的公牛隊與賽爾提克隊陷入苦戰，Jordan以全場41投22中、罰球21投19中的成績為公牛隊贏得勝利，Season of Her系列中薄荷綠的「MINT FOAM」靈感便是來自賽爾提克隊的湖水綠球衣。

其餘包括亮紫色的「PURPLE EARTH」、粉藍色的「HYDROGEN BLUE」、亮綠色的「LIGHT AQUA」、橘紅色的「SUN BLUSH」、灰紫色的「BARELY GRAPE」、沙粉色「SUNSET TINT」、淺紫色「ORCHID MIST」、以及棕灰色「RED SILT」，每一款色彩和命名都十足少女夢幻，卻充滿Michael Jordan的英雄色彩。

圖片提供／Nike