2018-02-02

記者林欣若／台北報導

漸層adicolor

1970年代，adidas首度以「adicolor」概念推出一系列色彩繽紛的服飾，帶動了adidas套裝時尚，當時不少運動員或是明星喜歡以成套、同色系的adidas服裝搭配同色系鞋款，在全身黑、全身白或是全身紅的服裝中，白色的adidas三條線標誌，成了最矚目的裝飾。

進化版：相近色再混搭

充滿復古感的adicolor到了2018年進化為利用相近色彩混搭出更有層次感的潮流時尚，將幽默愛玩樂的精神注入adicolor色彩造型，搭配全新的剪裁及設計，打造顛覆翻玩的潮流新指標look，首波主打青鳥藍（Bluebird）、鮮草綠（Fairway Green）、豔橘紅（Scarlett Red）和太陽黃（Sun Yellow）4個色系。

adidas特地邀請代言人們示範全新adicolor的搭配方式，陳奕迅以寬鬆剪裁的藍色衛衣搭配深色運動長褲和粉藍色GAZELLE鞋款，深淺不同的藍色讓搭配更有層次，上衣顯著的白色三葉logo和運動褲側邊的三條線，強調著adicolor精神；Angelababy以酒紅色衛衣配合黑色運動褲打造簡約品味，酒紅色與紫色拼色的衛衣，綴以黑、白、紅色線條圖案，更能修飾下半身線條，搭配深粉紅色N-5923鞋款和紫紅運動襪，是充滿女性活力的潮流穿搭。

圖片提供／adidas Originals