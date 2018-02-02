〈Spring 2018〉手中至寶 包裝春色6

2018-02-02

記者方惠宗／台北報導

奔放、快意！

Bottega Veneta推出Palio編織家族！

Bottega Veneta以義大利西恩納（Siena）的知名賽馬節、西恩納賽馬節（Palio di Siena）為名，推出Palio編織系列包款，最著名的「Intrecciato」編織技藝透過色調對比或反差的皮革來呈現，正好呼應節慶期間都市插滿色彩繽紛的旗幟盛況；全新的Palio編織家族共有3種款式：斜背包、肩背款書包，以及收納空間寬敞的肩背包。

Palio小羊皮肩揹包以8片小羊皮製成，以休閒風格為主要特點，如同一片在風中飄動的旗幟。鮮嫩的牡丹粉、甘菊色、木槿橘三色搭配設計，色彩明亮。無襯裡、輕盈且柔軟，內部有足夠的空間收納所有日常必備品，兩側另附有拉鍊口袋，增加實用性。

Palio編織小羊皮肩背款書包以圓弧柔軟的外型搭配超大的小羊皮掀蓋設計，並於包側展現豐富的圖像效果；包側與肩帶均飾有Intrecciato編織細節，以及閃亮的圓形鏡面裝飾。

Palio編織小羊皮斜背包更是一個有趣的包款，以反差色的皮革來呈現編織技法，例如奶白色與黑色交錯的棋盤紋，再以金屬孔眼與鏡面鉚釘裝飾，閃耀活力光芒。

圖片提供／Bottega Veneta