〈Spring 2018〉手中至寶 包裝春色5

2018-02-02

記者方惠宗／台北報導

有彩虹！

Salvatore Ferragamo曖曖內含光的早春系列！

Salvatore Ferragamo本季將休閒精緻的風格與迷人的配色巧妙結合，更為包款注入Ferragamo著名的「彩虹」，不過並非彰顯於外，而是將這項經典元素融入包款隔層：只待打開才見驚喜！

充滿優雅魅力、堪稱義大利工藝典範之作的Sofia Rainbow令人耳目一新，從翻蓋延伸至背面和包款底部，包括內部的隔層，線條簡潔流暢，內外均傾注精湛手工技藝，並精心搭配各種顏色，於不經意中流露逸趣。當拉開兩側拉鍊，即可看到顏色各異的風琴式隔層，馬上迎來一股喜悅的氣息。這項巧思主要向Salvatore Ferragamo先生於1938年為茱蒂嘉蘭（Judy Garland，1922 –1969）打造的經典彩虹色楔型涼鞋（Rainbow Shoes）致敬，其匠心獨具的色彩搭配至今成了Ferragamo的標誌性特色。另一款以Vara蝴蝶結釦裝飾的迷你包款Vara Rainbow，其背部口袋也採用多色隔層；外型摩登清新、散發柔美氣息，內部隔層更是充滿巧思，耐人尋味。

另外，Foulard小牛皮肩背包將色彩豐富、引人注目的花卉印花絲巾在包包前面優雅地繫成一個蝴蝶結作為裝飾，為春夏裝扮注入高雅氣息。以Gancio釦飾為靈魂的Thalia牛皮鍊帶包則以可肩背亦可手拿的特色，令實用與經典兼得；平日可利用鍊帶為穿著打扮增添特色，特殊重要場合則可將鍊帶收入包內，轉換為時尚晚宴包。本季亦可見到Ferragamo為經典鍊帶包、Ginny Bag賦予新色的，包身蝴蝶結嵌上刻有「Ferragamo」字樣的金屬銘牌。

圖片提供／Salvatore Ferragamo