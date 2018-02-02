〈Spring 2018〉手中至寶 包裝春色4

2018-02-02

記者方惠宗／台北報導

奇異花園裡的鏡面馬賽克

Maria上任Dior創意總監第一款招牌包！

這款名為「J’adior」的翻蓋式手袋誕生於義大利時尚設計師Maria Grazia Chiuri擔任Dior創意總監後所發表的第一場時裝秀；它將Dior的多種全新時尚元素彙集一身，並且能以手拿的方式展現率性姿態，很快地成為Dior的招牌包款。

此刻，在Maria Grazia Chiuri設計的2018年春夏時裝系列中，法國前模特兒與雕塑師妮基桑法勒（Niki de Saint Phalle，1930－2002）的作品是她重要的靈感來源，尤其是妮基桑法勒投注畢生心血所創作的夢想花園：位於義大利托斯卡尼的「Jardin des Tarots」（塔羅花園）、那些貼滿鏡面鑲嵌的雕塑，Maria Grazia Chiuri將其幻化為繽紛多彩的鏡面馬賽克裝飾元素，妝點在J’adior包款上，就像色彩豐沛的調色盤。J’adior包款也首度有迷你尺寸問世，包款上以鍍金金屬呈現的「J’adior」標誌一樣洋溢青春精神。

引發另一番話題的是，當Maria Grazia Chiuri將「J’adore」化為「J’adior」，等於是在「我喜歡」、「我崇拜」的文字遊戲中、將其昇華成時尚標語。當品牌標誌透過經典設計與自我意識融為一體，也象徵著設計師高舉女權主義、一種不言而喻的呼應。

圖片提供／Dior