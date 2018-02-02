〈Spring 2018〉手中至寶 包裝春色4

記者方惠宗／台北報導
奇異花園裡的鏡面馬賽克
Maria上任Dior創意總監第一款招牌包！
這款名為「J’adior」的翻蓋式手袋誕生於義大利時尚設計師Maria Grazia Chiuri擔任Dior創意總監後所發表的第一場時裝秀；它將Dior的多種全新時尚元素彙集一身，並且能以手拿的方式展現率性姿態，很快地成為Dior的招牌包款。
此刻，在Maria Grazia Chiuri設計的2018年春夏時裝系列中，法國前模特兒與雕塑師妮基桑法勒（Niki de Saint Phalle，1930－2002）的作品是她重要的靈感來源，尤其是妮基桑法勒投注畢生心血所創作的夢想花園：位於義大利托斯卡尼的「Jardin des Tarots」（塔羅花園）、那些貼滿鏡面鑲嵌的雕塑，Maria Grazia Chiuri將其幻化為繽紛多彩的鏡面馬賽克裝飾元素，妝點在J’adior包款上，就像色彩豐沛的調色盤。J’adior包款也首度有迷你尺寸問世，包款上以鍍金金屬呈現的「J’adior」標誌一樣洋溢青春精神。
引發另一番話題的是，當Maria Grazia Chiuri將「J’adore」化為「J’adior」，等於是在「我喜歡」、「我崇拜」的文字遊戲中、將其昇華成時尚標語。當品牌標誌透過經典設計與自我意識融為一體，也象徵著設計師高舉女權主義、一種不言而喻的呼應。
圖片提供／Dior
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Dior本季設計靈感受到藝術家妮基桑法勒影響，以鏡面馬賽克、蕾絲、皮革等複合材質展開對話，湧動無畏的青春活力。
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Dior本季繽紛多彩，為女性描述出纖細優美又瀟灑豪邁的形象，熠熠生輝的鏡面鑲嵌靈感來自義大利托斯卡尼地區的大型奇異雕塑花園「Jardin des Tarots」。
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Dior本季繽紛多彩，為女性描述出纖細優美又瀟灑豪邁的形象，熠熠生輝的鏡面鑲嵌靈感來自義大利托斯卡尼地區的大型奇異雕塑花園「Jardin des Tarots」。
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Dior J’adior mini鏡面粉小牛皮配虹彩民族風揹帶翻蓋包，78,000元。
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Dior J’adior mini檸檬黃鏡面馬賽克刺繡小牛皮鍊帶翻蓋包，115,000元。
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Dior J’adior mini月光藍鏡面馬賽克刺繡小牛皮配虹彩民族風揹帶翻蓋包，115,000元。