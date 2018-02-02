〈Spring 2018〉手中至寶 包裝春色2

2018-02-02

記者方惠宗／台北報導

這種Style就是Free！

Valentino用白色鉚釘扎起街頭運動風！

Valentino 2018早春系列以「運動」的靈活機動為設計靈感，創作總監Pierpaolo Piccioli將之升級成就奢華運動風格，經典的「Rockstud Spike」包款自然不會從這股運動風潮中缺席；透過「白色元素」與「對比效果的亮色系」等美學符號，讓本季的配件更顯休閒自宜，打造出專屬於Valentino的「運動優雅」。

Rockstud Spike金屬鉚釘變身為白色鉚釘，品牌稱之為「Free Rockstud Spike」，扎飾於玫瑰紅、暖粉紅、蔚藍及薄荷綠等高彩亮色包款；包款上的白色絎縫車線凸顯出對比效果，譜出菱形圖案，加上龐克感的白色鉚釘圖案，為整體造型帶來搶眼的效果，例如搭配柔美洋裝或是簡單的休閒裝束，展現充滿都會街頭與運動風的時尚態度。

圖片提供／Valentino