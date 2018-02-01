百貨瘋改裝迎新櫃 能吸金就是王道

2018-02-01

〔記者凃盈如／台北報導〕消費者口味日新月異，百貨領先一步求新求變！新光三越執行副總吳昕陽受訪表示，新光三越去年全台有15個樓層大幅改裝，且信義計畫區每個月就有3至5個品牌更新，其中以年輕概念改裝的A11，去年業績更成長了15%。A11除了吸引許多年輕人，一樓南北側加起來共100坪的快閃空間，能見度高，2週就要變換一次品牌，是許多品牌搶破頭想擠進的快閃空間，除了精品、飾品、化妝品、頂級家飾等，去年連格鬥時尚運動品牌UFC也前來設置擂台，成為紓壓的運動空間；而火紅的韓妞爆紅鞋款EXCELSIOR餅乾鞋，更曾在此快閃的1個月內，創下400萬元以上業績。

今年農曆年前，新光三越著手A4館的改裝再度備受矚目，將有國際精品品牌獨家登場，譬如全球僅有4家，曾為拿破崙製作手槍皮套、擁有300年歷史的法國精品Fauré Le Page，將於2月10日開幕；Dior全台女性唯一旗艦店則於2月13日登場，加上擴大為2層樓的Gucci最新店裝、原有的Chanel，A4館將成為全台最齊全的精品旗艦店。餐飲部份，A4館2樓將有MiaCucina旗下的最新餐廳Herbivore進駐，提供國外流行的健康Vegan料理（不含有魚、肉、蛋、蜂蜜、奶製品等傷害動物的食物，至於紐約超人氣千層蛋糕Lady M，也可望進駐A4館2樓。