嗜肉族聚餐 柴燒原木碳烤戰斧hen吃

2018-01-31

〔記者凃盈如／台北報導〕年末聚餐多，每次與朋友相約，選餐廳總是想破頭？位於台北市中山區的 「棧直火廚房Zhan F-U Kitchen」，主打柴燒原木碳烤，以大份量直火碳烤肉品竄升聚會人氣餐廳，尤以帶骨排餐系列如戰斧豬、丁骨牛排受到消費者好評。2018年，棧直火廚房升級為「全戰斧碳烤餐廳」，主打各式帶骨排餐，並以餐點不同的外型，賦予其不同「戰斧」名稱，並推出全新菜單。主要餐點如「維京戰斧牛」、「宣花斧帶骨肋眼」、「三板斧丁骨牛排」、「印第安戰斧豬排」、「手斧雞腿排」、「小戰術斧羊排」等，道道餐點經直火碳烤後，一上桌骨頭與油筋的迷人香氣四溢，且隨餐搭配碳烤時蔬，其豪邁的呈盤讓消費者瘋狂搶拍。全新帶骨排餐類雙人套餐價格為1,500元起、4人套餐2,800元起，另推出6人套餐「獅子王雙戰斧」6,300元，平均每人700元起，就可過癮啖肉，是嗜肉者與年輕客群聚餐首選。

此外，歲末聚會旺季，網友人氣討論的金色三麥餐廳，於全台12家門市貼心推出反酒駕「酒駕麥來」宣導活動，提醒消費者酒後不開車，並提供代客叫車服務。搭配農曆春節假期，金色三麥2月1日至20日另推出「汪福團聚套餐」，內含經典的酥炸蝦餅、披薩、燉飯、鍋物等，更有兩款在地鮮特色新料理： 健康的「握握手小農沙拉」及 將特選小土雞以金色三麥啤酒連續醃製48小時，再以160∘慢火烤出香嫩細緻口感的「啤酒慢跑雞」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆