百年靈全新航空計時 易讀大器 ─馮德倫輕鬆出席發表會 精準走時腕錶訴求

2018-01-31

〔記者方惠宗／台北報導〕馮德倫出席百年靈（Breitling）在上海為全新Navitimer 8航空計時腕錶系列舉辦的紅毯晚會，他身穿藍西裝、白襯衫，但是不打領帶、微露頸間項鍊，腕上配有一款百年靈錶，一派瀟灑！他表示時間管理的重要顯明於自己在執導過程中所講求精確性，一款好的手錶自然片刻不離身。

百年靈Navitimer 8航空計時腕錶、系列以「8」為名，主要是向成立於1938年的「Huit航空部」（Breitling HUIT Aviation department）的致敬；該部門專門生產民航和軍用飛機的駕駛艙儀器以及航空腕錶。當時，百年靈家族第三代繼承人、威利百年靈（Willy Breitling）為部門的名字選用「Huit」、即法文的「8」，是為了代表它所生產的機載計時器和其他儀表盤儀器所具備的8天動力儲存。承襲百年靈的設計DNA與首批機載計時器與飛行腕錶的技術特色，以及「Huit航空部」的品質保證，Navitimer 8航空計時腕錶系列共有5種不同的錶款，包括Navitimer 8 B01、Navitimer 8 Automatic、Navitimer 8 Chronograph、Navitimer 8 Day & Date，以及Navitimer 8 Unitime等錶款。每款Navitimer 8航空計時腕錶的錶圈上刻有經典凹槽，緞面和拋光表面與形狀巧妙的錶耳形成鮮明對比，將運動與優雅完美融合；根據型號和機芯不同，具備40到70小時不等的動力儲存。每只作品的錶盤均使用螢光的大尺寸阿拉伯數字，以及具備100米的防水功能。