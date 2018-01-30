宇舶正裝上手 搭配專屬墨鏡

2018-01-30

〔記者方惠宗／台北報導〕為錶穿西裝！宇舶（Hublot）與義大利時尚品牌「Italia Independent」日前於日內瓦發表雙方全新合作的經典融合系列 Italia Independent計時碼錶，由宇舶品牌大使暨Italia Independent創辦人拉波埃爾坎（Lapo Elkann）網羅義大利著名西服Rubinacci的珍貴布料，為錶款注入義式時尚。每款經典融合系列 Italia Independent計時碼錶均搭配特製錶盒，並附贈專為搭配錶款而設計的Italia Independent太陽眼鏡。

宇舶與拉波埃爾坎繼去年聯手、將裁縫工坊「Rubinacci」旗下面料化身為錶盤、打造「Classic Fusion Italia Independent」腕錶，今年再次攜手、賦予腕錶紳士風範，推出3款錶殼直徑均為45毫米、具有計時碼錶功能的特別限量版腕錶；第一款在錶帶和錶盤上飾有藍色千鳥格紋，搭配拋光鈦金屬錶殼，限量100只；第二款作品採用優雅的細條紋織物面料，搭配拋光黑色陶瓷錶殼，限量100只；第三款腕錶僅限量50枚，以獨特的皇金（King Gold）為主要特色，錶帶和錶盤則是採用棕色威爾斯親王格紋，以貴族般的奢華質地展現宇舶錶的「融合藝術」理念。每一款作品的錶背皆鑲嵌藍寶石鏡面，使人飽覽HUB1143機芯的運轉美態。