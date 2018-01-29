Mercedes-AMG新增53系列直6雙增壓動力

2018-01-29

記者方維鐸／綜合外電報導

Mercedes-AMG新推出的53系列3.0直6雙增壓動力日前已在北美車展正式亮相，一口氣推出CLS53 4MATIC+、E53 4MATIC+ Coupé和E53 4MATIC+ Cabriolet共3款搭載此動力系統的性能勁駒，讓性能車愛好者喜出望外。這具回歸直列6缸設計的3.0升引擎，結合了俗稱Mild Hybrid的48伏特供電系統驅動的電子增壓器，以及另一具傳統Turbo渦輪增壓器，不僅完全消弭過去Turbo車一定會有的渦輪遲滯現象，還可一舉壓榨出435匹最大馬力，並在1,800～5,800轉間形成峰值53.0公斤米的扭力高原。

位於引擎與變速箱之間的EQ Boost啟動馬達發電機，可額外產生22匹馬力與25.5公斤米的扭力，透過新開發的AMG SPEEDSHIFT TCT 9G自手排變速系統，以及AMG Performance 4MATIC+全可變4輪驅動系統（可在100%後驅與4驅間切換），讓這3款搭載53系列動力系統的Mercedes-AMG性能車達成4.4～4.5秒（0～100公里／時）的起步加速性能，透過選購Driver’s package來解除電子限速後，極速皆可直上270公里／時。

部分圖片提供／Mercedes-AMG