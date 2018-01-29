Lexus LS 500豪華房車試駕 造型動感(美型旗艦)之作

2018-01-29

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

豪華房車向來是汽車大廠展現先進科技與造車工藝的代表性產品，豐田集團旗下高級車品牌Lexus，去年透過第5代LS車系大改款的推出，再一次向車壇展示該集團最頂尖的工藝技術，為豪華房車級距樹立新的標竿。

新一代LS車頭的Spindle Grille紡錘型水箱護罩視覺上繁複刁鑽，透過長車頭比例來達成更理想的車體配重，創造出4門Coupé般的帥氣流線身形。更低斜寬闊的外型設計，可望為這款旗艦房車吸引更多年輕菁英買家的目光，具體實現品牌年輕化、運動化的目標。

全新3.5 V6 D-4ST引擎 動力強勁

記者此番試駕的是LS 500旗艦版，搭載全新推出的3.5升V6 D-4ST多重燃油噴射雙渦輪增壓引擎，最大馬力輸出提升至421匹，扭力輸出峰值更達到61.2公斤米，搭配當今量產車檔位最多的10速手自排系統，由靜止加速至時速百公里僅需5.0秒，極速則被電子限速裝置封印在250公里／時。

相較於市場上主要訴求後座買家的長軸豪華房車對手，LS 500的3.5升V6雙Turbo引擎在動力輸出上本有一定的優勢，搭配10速手自排變速系統檔位銜接上的絕對優勢，驅策起來格外輕鬆愜意。一般行車狀態下，將「智能多重駕馭模式」切換至Eco或Comfort模式下，即已非常流暢好開；若想體驗一下狂暴熱血的加速感，則可切換至Sport S+模式，頓時油門反應、引擎聲浪、換檔時機和懸載設定都變得極為敏銳而緊繃，整輛車駕馭感受非常凌厲狂猛，伴隨紅底色的儀表顯示及激情的引擎怒吼聲，讓駕駛人嗨到最高點。

電動指壓按摩+Ottoman右後座椅

當然會花大把銀子買豪華房車的後座買家，不是為了讓自己的司機享受駕馭快感，真正的重點是自己要坐得舒適愜意，同時能沉浸在極致的感官享受之中。以GA-L後驅底盤所打造的LS車系，除了坐擁高剛性、輕量化車體在行車動態表現的諸多優點外，同時在乘坐舒適感與車艙靜謐性也發揮了正面的效果。

這一代LS豪華房車的軸距僅有3,125mm單一規格，卻要比上一代LS長軸版足足增加了35mm之多，相較於BMW 7系列及去年小改款S-Class等長軸豪華房車對手，數據上雖沒有取得領先，然而實際乘坐於後座仍覺得十分寬敞充裕。試駕的旗艦版不僅前後座椅都具備紓壓按摩功能，右後座還配備了尊爵Ottoman座椅，椅背可向後傾斜達48˚，提供猶如乘坐飛機頭等艙的尊榮感。

此外，LS全車系皆標配具有23具揚聲器的Mark Levinson® Reference Surround音響系統，具備ASL自動音頻補償功能，讓車內乘員獲得趨近完美的聆聽享受。

Lexus總代理和泰汽車將LS 500規劃為F Sport、頂級和旗艦3車型，前2者基本車價為457萬起，而本文試駕的旗艦型起跳價來到487萬，並提供高級飾板（雲動木紋、魚骨木紋或鋁木鈿藝）、KIRIKO切子+御匠摺紋飾板、L-Aniline頂級真皮等高檔內裝選配。