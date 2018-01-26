《唇彩大勢》迪奧．最狂潤唇膏

2018-01-26

記者邱巧貞／台北報導

根據Beauty Research最新調查，唇膏已占整體唇類產品近八成業績，預估2018年，唇膏仍將是女性突顯妝容美感的焦點。

迪奧在2009年推出「癮誘粉漾潤唇膏」，創下全球每3秒賣出1支的佳績，在台灣市場連續8年榮登專櫃品牌銷售NO.1唇膏，不僅如此，在彩妝大國南韓及日本分別位居專櫃品牌第二名及第三名的熱銷唇膏。

迪奧「癮誘粉漾潤唇膏」之所以如此受到亞洲女性的歡迎，關鍵在於它不只是一款潤唇膏，還結合彩妝妝效，透過獨家的「水漾潤色科技」，搽上後，可感應並反應雙唇的酸鹼值，因應每個人不同的唇瓣綻放自然紅潤的粉嫩妝效，即使不習慣上妝的女性，也能接受這種宛如天生的妝感。

為滿足女性不同的妝容需求，迪奧「癮誘粉漾潤唇膏系列」進階推出3大妝效及全新色選，3大妝效分別為「健康粉潤」、「絲絨粉霧」、「銀河閃耀」，皆加入「水漾潤色科技」與多種保濕潤澤成分。

「健康粉潤妝效」蘊含野芒果油與絲瓜精華等潤澤成分，深層滋養雙唇，除了原本熱銷的粉嫩色#001、粉橘色#004、粉紫#005和莓果色#006，新增加了#007俏梅紅與#008少女粉。

「絲絨粉霧光妝效」因應霧感唇膏大勢，單搽打造自然霧光雙唇，也可作為霧面唇膏打底使用，讓搽上霧面唇膏的雙唇不再乾燥，更顯色持久；「銀河閃耀妝效」則添加「霓彩配方」，使唇彩粒子多角度折射光線，讓雙唇更顯豐翹飽滿。

圖片提供／ADDICTION、YSL、Giorgio Armani、BANILA CO、laneige、SUQQU、雅詩蘭黛、迪奧、植村秀、肌膚之鑰、東方美、香奈兒、蘭蔻