《吻誘春色》蘭蔻．玫瑰色、西柚色

2018-01-26

記者邱巧貞／台北報導

隨著每一季新妝的上市，化妝品業者也宣示了唇妝的流行重點。不過，近來唇妝潮流從發色到質地可謂百花齊放，有人主打霧面時尚，有人強調飽和鮮明為主流，亦有標榜光澤質感，不管如何，都給了消費者多一個選擇。

蘭蔻「L’Absolu Rouge絕對完美唇膏」挾帶韓劇女星愛用推薦，討論熱度至今仍居高不下，蘭蔻國際彩妝創意總監Lisa Eldridge呼應亞洲市場追捧「玫瑰色」、「西柚色」的唇色趨勢，在2018年春季新增加13款新色，讓全系列多達62色。

兼具裸粉優雅與柔美色澤的玫瑰系唇色，是近幾年的熱門色選。其中，因韓劇《鬼怪》女主角金高恩愛用的#264乾燥玫瑰色，更成為全亞洲女性追捧的熱門唇膏，延續這股玫瑰系唇彩趨勢，蘭蔻國際彩妝創意總監Lisa Eldridge從珍稀玫瑰品種中擷取靈感，調和出8款玫瑰新色，喀什米爾玫瑰、時髦乾燥玫瑰、土色玫瑰、絲絨玫瑰、玫瑰木色等，豐富了玫瑰色選。

同樣因韓劇《河伯的新娘》女主角申世景使用而熱賣的色號#105西柚色，也讓這支唇膏成為蘭蔻亞洲地區銷售最佳的橘紅色系唇彩，呼應流行趨勢，蘭蔻擴大西柚色色選，今年推出全新5種霜感與霧感、由深至淺的西柚色。

圖片提供／ADDICTION、YSL、Giorgio Armani、BANILA CO、laneige、SUQQU、雅詩蘭黛、迪奧、植村秀、肌膚之鑰、東方美、香奈兒、蘭蔻