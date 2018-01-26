〈珠寶時光〉珠寶無限，不只放閃 3

2018-01-26

文／黃尹青

力量

古今中西都有人相信寶石是有力量的。說法各有神妙，基本思考是一樣的，那就是寶石是大地長期孕育的精華，擁有宇宙綿延不絕的能量。

華人文化中，翡翠玉石被賦予趨吉避凶的意義。西方的文化則是有請各種彩色寶石。紫水晶可以恢復愛人的能力；柘榴石可以驅逐憂傷；祖母綠可以增強記憶力……。

很少聽到寶石的負能量，更顯出一顆有詛咒力量的藍鑽的特別。這顆藍鑽HOPE DIAMOND，以字義翻譯，稱為「希望之鑽」， 但卻是一顆被認為帶有詛咒力量的鑽石。

這顆藍鑽原是鑲嵌在一尊印度神像上，做為它的眼睛之一，因為被偷，神廟的主事者因此詛咒，詛咒所有因為私心擁有這顆寶石的人都將得到不幸。結果從17世紀以來，擁有過它的主人，有人上了斷頭台、有人自殺、有人事業從此走下坡、有人子孫蒙禍……。雖然後來有心者，一一點數它曾經的擁有者並非個個都遭遇不幸，但是這顆藍鑽始終瀰漫著神祕的力量。

迷戀

義大利以奇幻寓言知名的作家Italo Calvino（卡爾維諾）有一個根據歐洲民間故事寫的一則寓言故事。神聖羅馬皇帝查理曼（Charlemange，西元742～814年）晚年迷戀一個女孩，不理朝政。女孩後來死了，皇帝守著遺體，寸步不離。

大主教認為其中有蹊蹺，要求檢查遺體，結果在女孩舌下發現一只鑲著寶石的戒指。更沒意料到的是，當大主教拿起戒指，查理曼就瘋狂愛上他。大主教趕緊把戒指扔到湖裡，從此查理曼片刻不離湖畔，他愛上了永遠沈著戒指的湖水。

這是以珠寶為寓意，讀來有些驚心的故事。珠寶成了迷戀的象徵，因為它，有人不可自拔地陷入，一而再、再而三。 （作者為資深珠寶文字工作者）