〈珠寶時光〉珠寶無限，不只放閃 2

2018-01-26

文／黃尹青

美好的希望

珠寶在某些時候，會有激勵的作用。因為珠寶的閃亮和精緻，很容易連結到美好的歲月。梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的經典作品：芭蕾舞者（Ballerina）胸針就有一個這樣的故事。

第二次世界大戰時，梵克雅寶於1939年在紐約設立專賣店，創辦人的兒子Louis Arpels是一位古典芭蕾舞迷，看到落腳在紐約的法裔設計師Maurice Duvalet繪製的芭蕾舞者胸針設計圖，非常喜歡，決定合作將這些芭蕾舞者化為真實。

這批芭蕾舞者胸針，舞姿曼妙生動且具原創性，鑲用的鑽石是從一批西班牙皇室珠寶上拆下來的，都是玫瑰車工（Rose Cut）。這是一種老車工，光采典雅。當時因為鑽石的交易和切割工作近乎停擺，只能從骨董珠寶上拆用老車工鑽石。這樣的巧用成為一種特色，此後芭蕾舞者的臉，多數都是用玫瑰車工鑽石。

芭蕾舞者胸針當時一公開，引起很大的迴響，奠立了它們在珠寶界的地位。梵克雅寶對於芭蕾舞者胸針能夠迅速擄獲眾人的目光，曾有一段解釋。品牌認為，當時美國本土雖然遠離戰事，但是生活依然受到很大的影響，這批珠寶在紐約首度亮相，其精巧、浪漫及愉悅，帶給人們「美好必將到來」的期待。（作者為資深珠寶文字工作者）

圖片提供／VAN CLEEF & ARPELS