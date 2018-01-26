《吾家愛犬 精品福犬》1

2018-01-26

記者王瀅娟／台北報導

Versace以藝術總監Donatella Versace的愛犬Audrey為主角，Versace團隊另外為牠設計了Q版大頭徽章，與幸運草、梅杜莎圖騰徽章等一起裝飾包款配件，Q版造型鑰匙圈則結合了華人招財進寶銅錢設計以及狗來富的寓意，讓Audrey為主人捧上金元寶，更覺可愛。

向來以蜜蜂為吉祥物的Dior，今年也少見地推出以狗狗為圖騰的配件，據說靈感是源自Dior先生的愛犬，剛好趕上狗年。Dior以簡約的幾何圖形拼湊出狗狗圖騰，忠實地傳達出狗兒忠心守護主人的神情，令人動容。

圖片提供／Versace、Dior