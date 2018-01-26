《吾家愛犬 精品福犬》1

記者王瀅娟／台北報導
Versace以藝術總監Donatella Versace的愛犬Audrey為主角，Versace團隊另外為牠設計了Q版大頭徽章，與幸運草、梅杜莎圖騰徽章等一起裝飾包款配件，Q版造型鑰匙圈則結合了華人招財進寶銅錢設計以及狗來富的寓意，讓Audrey為主人捧上金元寶，更覺可愛。
向來以蜜蜂為吉祥物的Dior，今年也少見地推出以狗狗為圖騰的配件，據說靈感是源自Dior先生的愛犬，剛好趕上狗年。Dior以簡約的幾何圖形拼湊出狗狗圖騰，忠實地傳達出狗兒忠心守護主人的神情，令人動容。
圖片提供／Versace、Dior
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Versace狗年限定系列黑色Audrey徽章肩揹包，39,000元。
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Versace狗年限定系列黑色Audrey徽章手拿包，46,500元。
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Versace狗年限定系列Audrey小狗造型鑰匙圈，20,500元。
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Dior Bobby Boxer黑色小牛皮鑰匙圈，10,500元。
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Dior Bobby Boxer黑色小牛皮卡夾，9,000元。
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Dior Bobby Boxer紅色小牛皮鑰匙圈，10,500元。
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Dior Bobby Boxer紅色小牛皮卡夾，9,000元。
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Christian Dior先生與他最愛的狗兒。 （圖取自https://www.pinterest.com/pin/367254544596827052/）
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Audrey在去年婦女節戴上Power字樣毛帽的可愛模樣成為狗年系列的圖騰。（圖：Instagram@audrey_versace）
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Audrey是Versace藝術總監Donatella Versace的愛犬，有自己的Instagram帳號。（圖：Instagram@audrey_versace）
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Versace狗年限定系列黑色Audrey徽章後背包，81,500元。
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Versace狗年限定系列黑色Audrey徽章長夾，35,500元。