2018-01-26

〔記者方惠宗/台北報導〕英國攝影師與電影製作人派瑞奧格登(Perry Ogden)為英國男裝品牌Kent & Curwen 2018秋冬服飾系列掌鏡、捕捉該季設計精髓,這位以社會生活紀錄片著稱的攝影師帶來一場名為「The Boxer, The Artist and The Musician」展覽,喚起拼搏向上的奮鬥精神。

這場包含34張獨立肖像與群像的影展在Kent & Curwen旗艦店舉行,講述著男士在各項工作或比賽前所進行的準備過程。派瑞奧格登用全新的方式,以真實身分的音樂家、藝術家與拳擊手為模特兒,展現最新服裝系列,同時揭開他們為理想而努力、不為人知的一面。派瑞奧格登表示:「我的作品總是尋求將現實世界與理想的時尚世界相融合。而Kent & Curwen的2018秋冬系列在傳統的英倫風情中又洋溢著當下的時尚風格,與我這次的創作手法有著異曲同工之妙。」

圖片提供:Kent & Curwen