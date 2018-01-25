101農曆新年 到處都好拍

2018-01-25

〔記者凃盈如／台北報導〕迎接農曆新年、情人節檔期，百貨以萌勢力吸客！台北101於與台灣華特迪士尼公司、野獸國，在水舞廣場推出「TSUM TSUM派對嘉年華」，於今（25）日至3月4日展開，展場中的TSUM TSUM超巨型2米高大氣球、巧克力屋，或全台首次登場的小飛象熱氣球，都讓人感到少女心大噴發，隨處都好拍，開展記者會請來藝人Lulu黃路梓茵前來，她也直呼「可愛療癒到不行！」展場更有「TSUM TSUM對戰擂台」、巨型童趣 「TSUM TSUM玩轉彈珠檯」等互動遊戲，且各遊戲攤位還有超級限定大獎「香港迪士尼樂園套組」，包含香港迪士尼樂園1日門票2張，及迪士尼探索家度假酒店1晚住宿，一人得獎2人同行，台北101預估可吸引45萬人次，成為連假打卡夯點。

此外，101也將在2月1日響應公益，2月1日起將有限量101隻「狗來旺」藝術品快閃台北101捷運廣場與松智長廊，此為台北101今年特別與社團法人台灣防止虐待動物協會（TSPCA）合作，結合台灣藝術家作品，鼓勵民眾發揮愛心捐款，凡捐款達1,299元以上的前101位賓客，就可帶走「新春狗來旺藝術品」。此外，今年西洋情人節與過年檔期重疊，台北101除了祭出眾多國際精品，也於2月10日至2月25日同時在4樓廣場舉辦 《PRADA SPIRIT POP-UP STORE》， 將針對全台獨家搶先上市的農曆春節限定商品展售，不乏許多以狗年為題推出的童趣飾品。

圖片提供：台北101