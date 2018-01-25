Chanel新姿態 Dior黑白格

2018-01-25

〔記者王瀅娟／台北報導〕2018春夏巴黎高級訂製服週現正上演，兩大時裝世家Chanel與Dior分向品牌經典致敬，再度鞏固品牌核心。

Chanel照例於巴黎大皇宮發表高級訂製服，將現場打造成一座法式花園，呼應本季以法式古典花園的詩意花束為靈感的設計主題。著名的斜紋軟呢套裝在本季約占半數，創意總監卡爾‧拉格斐（Karl Lagerfeld）將經典斜紋軟呢套裝時而換上寬鬆領、圓潤的肩線搭配背後微微隆起優美弧度的設計，或是改為單件直身洋裝或大衣式洋裝，搭配短裙或褲裙，變化多端；胸線下面兩枚裩邊裝飾口袋，斜開邊口方便雙手插進口袋，卡爾稱這充滿力量與個性的姿態為「新姿態（the New Attitude）」。

Dior則以Dior先生的好友超現實主義畫家Leonor Fini為靈感，以黑白為基調，將超現實主義畫作中常出現的意象轉化為服裝上的設計，應用剪裁技巧創造錯視效果，詮釋超現實主義帶給人的沉溺幻視感。Leonor Fini畫作中女子的權威感，則透過高雅細緻的面飾達成，聚焦凝視的雙眼，令佩戴者彷彿直視人心，展現強大的女性力量。經典的「New Look」也在女權脈絡下重塑，是對女性魅力的讚頌。

圖片提供：Chanel、Dior