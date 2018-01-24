蠟燭+花束 營造情人節浪漫氛圍

2018-01-24

〔記者凃盈如／台北報導〕今年情人節2月14日正好落在小年夜，所以想要表達心意的愛侶們可得趁早。大餐之外，一件有品味的禮物，如香氛蠟燭、身體保養品、花禮等，都是打動另一半的首選。英倫頂級獨立調香師品牌，Miller Harris推出多款香氛蠟燭，每每帶著柔和的色調，以及美好而詩意的名字，如「玫瑰晨語」、「驟雨詩篇」、「薄暮甜梨」等，分別帶來溫暖、清新、舒適的愉悅感受，可針對情人的性格與特質選擇，共有9款不同香氣，燃燒時間平均可長達50個小時， 討好情人之外，也很適合在自己居家點一盞燭光，讓香氣滿溢空間，為生活增添靈感。

來自巴黎的Buly 1803，則於2018西洋情人節前夕，推出2款台灣獨家的花禮：「經典摯愛」以及「浪漫寵愛」，前者以嬌豔絢麗的紅玫瑰加上進口小紅玫瑰詮釋濃情；後者則以進口小白玫瑰加上粉紅玫瑰展現高雅俏麗，兩款賦予不同氛圍的浪漫情調，香氛花禮可選擇搭配品項如身體乳、沐浴油、身體按摩油等多款商品，每組價格3,800元起，即日起至2月6日止開放預購，各限量20組，2月8日至14日可到店取件，可於粉絲頁留言或親洽Buly 1803門市選購。

圖片提供：Miller Harris、Buly 1803