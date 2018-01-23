新光三越預購新春福袋 送百萬名車

2018-01-23

〔記者凃盈如／台北報導〕春節檔期戰火開打，新光三越2018年春節推出「旺旺卡利High」，於1月25日至3月4日，共39天檔期，聯合13大指定銀行推出4至6%電子贈品禮券回饋以及多重銀行加碼刷卡回饋，且首度推出有「地獄廚神」之稱的Gordon Ramsay貴賓卡友專屬「米其林星級餐具集點送」活動，推出馬克杯、點心盤、點心碗、平底鍋與條紋煎鍋等品項，貴賓卡卡友可憑會員點數或加價指定金額購買，譬如22公分的點心盤2入，扣500點或者扣50點加199元就可獲得。

此外，新光三越亦公布初一福袋內容，今年全台新春福袋限量近7,000袋，全台將祭出1部車、9顆鑽、9台頂級按摩椅、10組來回機票、4台機車以及超過上千項好禮。其中，台中中港店祭出價值接近70萬元的NISSAN SENTRA豪華版汽車車款、台北南西店、信義新天地A4館也分別推出價值近47萬元與40萬元的鑽戒。本次限量福袋皆採預購方式，1月25日起就開放貴賓卡卡友限量搶購。此外，新光三越台北信義4店，加碼推出1台價值122.8萬元的Volkswagen名車，以及9台iPhone X 64G的驚喜抽獎，貴賓卡卡友只要扣點數10點，並加購1,000元就可獲得此抽獎資格，並得到新光三越商品禮券1,000元，限量1,000名。