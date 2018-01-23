香奈兒大膽綠 春嬉那不勒斯

2018-01-23

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞今年春季，跟著香奈兒走訪義大利南部大城「那不勒斯」 ，一探古典與現代兼具，華麗而不朽的城市景緻。

香奈兒全球彩妝創意與色彩設計師露西婭‧皮卡將春季色彩的創作靈感拉回到她的出生地─「那不勒斯城」，從維蘇威火山奇景、那不勒斯灣的自然景緻，到人造建築與藝術傳統，充滿歷史軌跡、瞬息萬變的景色與符號象徵，皆成為春季彩妝系列的素材，提供了露西婭‧皮卡各種色彩與技巧的靈感。

眼部為本系列彩妝重點，限量「香奈兒九色眼影」以各種鮮豔與柔和的色彩組成，露西婭‧皮卡將「那不勒斯的元素盡現於此」，此作品亦是香奈兒目前所推出過集結最多色彩的眼彩盤，集結霧面、絲緞、金屬珠光，從鮮豔到柔和的色調一應俱全。

為增加妝容彩度，露西婭‧皮卡大膽運用了綠色為主調，推出多款綠色調眼妝產品，其中「香奈兒持久眼影霜#824金湯尼」以細緻的金屬光澤呈現出獨樹一幟的乾燥灰綠色，無論單搽或與眼影盤的色彩疊搽，都能打造美麗妝容。

而春季彩妝系列中，最別出心裁的全新產品「香奈兒唇頰粉彩盤」，靈感源自於龐貝古城的傳統壁畫技術，結合了透明的滋潤護唇膏及粉體質地的唇粉，只需用指腹沾取調和，並直接塗抹於雙唇上，就能創造出柔焦的浪漫藝術感，色彩濃淡亦可隨心調整，也可單搽唇粉呈現霧面妝效。