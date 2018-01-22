Turbo動力 Coupé Like SUV-1

2018-01-22

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【國產】

自主品牌Coupé Like SUV再進化

Luxgen U6 GT

作為國內自主品牌Luxgen最成功的跨界SUV產品，U6車系在2017年第4季再度大幅進化，除了維持市場反應良好的Coupé Like身形基調，動力系統改用與日本東名合作開發的1.8升雙渦流Turbo引擎，並將車頭與車尾的視覺元素予以翻新，內裝科技配備大幅升級進化，讓消費者有煥然一新的感受。

試駕的U6 GT旗艦智能版搭載排氣量1,798cc的直4多點噴射雙渦流Turbo引擎，最大馬力輸出為202匹，在2,000轉可產生32.6公斤米的峰值扭力，搭配日本AISIN的6速手自排變速箱，能源局公布的平均油耗為13.1公里／公升，達到該排氣級距小客貨兩用車能源效率的第1級。

儘管定位為跨界SUV的U6 GT 1.8車高有1,620mm，實際操控起來卻乎意料的俐落穩健，激烈操駕時的循跡性一流，明快敏銳的駕馭感受著實讓駕駛人喜出望外。輕踩油門即有豐沛的扭力湧現，加速力道隨傳隨至，盡現Turbo引擎的性能優勢。

坐進車艙，U6 GT的內裝仍延續Luxgen家族的智慧飛翼概念，全車系儀表控台以飛航式皮質包覆，中控台標配12吋多功能HD觸控螢幕，排檔中船座則覆蓋以核桃木紋飾板，搭配黑色Luxgen Care皮質座椅；試駕的旗艦智能版採用附換檔撥片的皮質方向盤，Luxgen獨步全球車壇的行車AR影像系統自然是標準配備，另配有兩支炫藍升降高音喇叭，展現科技感十足的座艙氛圍。

裕隆納智捷將U6 GT規劃為大屏幕版、APA智駕版、AR環景版、旗艦智能版、GT220和GT220旗艦6個等級，價位帶介於77.9～101.9萬之間；其中搭載202匹馬力1.8升雙渦流Turbo引擎的APA智駕版、AR環景版、旗艦智能版售價分別為83.5萬、89.5萬和95.5萬，提供預算與需求不同的消費者相當多樣化的選擇。