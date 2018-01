《這一步 狗年到》3

2018-01-19

記者林欣若/台北報導

小細節:日月細節、狗年數字

東方人將日食或月食等自然現象,化作充滿神祕感的天狗食日/月傳說,Converse推出的狗年系列2018 YEAR OF THE DOG,便以此傳說為靈感,推出Solar Pack及Lunar Pack兩組限定產品,以前衛潮流感包裝古老傳說,是最符合年輕世代的節慶之選。

2018 YEAR OF THE DOG狗年系列將象徵日食的圖案、漸層變色元素以及狗年限定專屬logo融入Converse經典鞋款與服裝單品中,Solar Pack以One Star鞋款為原型,鞋舌、鞋後跟撐條以及鞋側的五角星logo,均運用象徵日食的漸層變色皮革材質,左右腳鞋後跟撐條處印有「82、70、58、46」四組數字,代表狗年的年份數字,鞋款並配有狗年限定專屬logo的可替換刺繡徽章,可貼於鞋側五角星logo處。

Lunar Pack將月亮金屬冷色調、月光漸層色,以及狗年限定專屬logo,融入一系列街頭單品的設計中,鞋款以Chuck Taylor All Star 70s為設計基礎,鞋身前段採用高級麂皮材質,搭載特殊凹凸紋路,後端則是油性印刷材質,兩種材質拼接出象徵月食的漸層質感,鞋緣膠條和鞋帶印有不同月食程度的月亮圖案,在每個小細節都有巧妙心思。

圖片提供/Converse

Converse 2018 YEAR OF THE DOG Solar Pack One Star,2,980元。

Converse 2018 YEAR OF THE DOG Lunar Pack衛衣,2,890元。

Converse 2018 YEAR OF THE DOG Solar Pack One Star,2,980元。

Converse 2018 YEAR OF THE DOG Lunar Pack Chuck Taylor All Star 70s,3,280元。

Converse 2018 YEAR OF THE DOG Lunar Pack Chuck Taylor All Star 70s,3,280元。

Converse 2018 YEAR OF THE DOG Solar Pack連帽T-shirt,3,290元。