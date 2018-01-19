《這一步 狗年到》3

2018-01-19

記者林欣若／台北報導

天狗食日

小細節：日月細節、狗年數字

東方人將日食或月食等自然現象，化作充滿神祕感的天狗食日／月傳說，Converse推出的狗年系列2018 YEAR OF THE DOG，便以此傳說為靈感，推出Solar Pack及Lunar Pack兩組限定產品，以前衛潮流感包裝古老傳說，是最符合年輕世代的節慶之選。

2018 YEAR OF THE DOG狗年系列將象徵日食的圖案、漸層變色元素以及狗年限定專屬logo融入Converse經典鞋款與服裝單品中，Solar Pack以One Star鞋款為原型，鞋舌、鞋後跟撐條以及鞋側的五角星logo，均運用象徵日食的漸層變色皮革材質，左右腳鞋後跟撐條處印有「82、70、58、46」四組數字，代表狗年的年份數字，鞋款並配有狗年限定專屬logo的可替換刺繡徽章，可貼於鞋側五角星logo處。

Lunar Pack將月亮金屬冷色調、月光漸層色，以及狗年限定專屬logo，融入一系列街頭單品的設計中，鞋款以Chuck Taylor All Star 70s為設計基礎，鞋身前段採用高級麂皮材質，搭載特殊凹凸紋路，後端則是油性印刷材質，兩種材質拼接出象徵月食的漸層質感，鞋緣膠條和鞋帶印有不同月食程度的月亮圖案，在每個小細節都有巧妙心思。

圖片提供／Converse