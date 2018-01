2018-01-19

記者林欣若/台北報導

瘋狗精神

小細節:我的鞋子會說話

上官喆,中國近幾年最受矚目的設計師,他的風格以簡單及實用為主,注重服裝材質的使用,強調穿著的舒適度,自創品牌SANKUANZ成立不到10年,已是包括G-SHOCK等潮流品牌爭相合作的對象。Vans的農曆新年系列也與SANKUANZ合作,以「DO NOT PET ME I AM AGGRESSIVE」為主題,將不懼束縛的瘋狗精神融入狗年限定生肖系列中,以叛逆反骨精神演繹經典傳統。

狗年生肖鞋款包括Style 36、Era、Slip-On三款,經典的Style 36推出黑、紅配色,全黑配色的Style 36以麂皮打造鞋身,狗牙印花圖案從鞋面延伸至鞋跟四周,盡顯桀驁不馴的態度;Era鞋款選用純白皮革製成、Slip-On則是採用麂皮,兩款皆分別於鞋底上緣印上標語「DO NOT PET ME I AM AGGRESSIVE」字體呼應主題。

圖片提供/Vans