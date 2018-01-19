《靈犬報喜 精品福犬》6

2018-01-19

記者方惠宗、林欣若、王瀅娟／台北報導

Ulysse Nardin哈士奇

雅典錶（Ulysse Nardin）以鎏金戌犬腕錶迎接戊戌狗年，琺瑯師結合大明火琺瑯及內填琺瑯兩種技術，在錶盤上描繪盡職守護所愛的哈士奇。

大明火琺瑯是將琺瑯粉末在高溫加熱後融合，內填琺瑯則是用鑿子在金屬錶盤上先鑿刻出凹槽，然後再以畫筆沾取不同顏色的琺瑯釉調和液，一筆一劃繪製而成。全球僅有極少數的工藝師精通琺瑯工藝，雅典錶的琺瑯工藝均由集團成員Donzé Cadrans工坊自行製作。

圖片提供／Ulysse Nardin