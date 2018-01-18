床墊好不好？鋼線＆彈簧很重要！

2018-01-18

記者凃盈如／東京、台北報導

選對一張床，是揮別疲累生活的開始，然而床墊生產過程及內部材質，往往並非一般消費者可以輕易瞧見，記者參訪床墊領導品牌「席夢思」工廠，及其製造鋼線源頭，揭開一張床的神秘面紗。

新日鐵住金鋼線廠

直擊！全日本最大煉鋼廠生產線

這一趟，記者來到日本的「新日鐵住金鋼線廠」，直擊席夢思床墊彈簧所使用的鋼線製造過程。位於日本千葉縣、母公司是全日本最大煉鋼廠的「新日鐵住金鋼線廠」，生產過程極機密，參觀過程不能拍照，記者需換裝、戴上頭盔才得以入內。新日鐵住金面積達330座台北小巨蛋，為許多世界知名品牌生產鋼線，除了獨家與席夢思合作，生產「Beautyrest獨立筒袋裝彈簧」鋼線，其他還供應釣具、樂器、汽車引擎、醫療器具，大至橋樑鋼弦，而其在全世界汽車行業中所使用的引擎鋼線，擁有一半市占率，且世界跨距最大的「日本明石海峽大橋」所用鋼弦，也是出自該廠。其所供應席夢思之鋼線，則以鋼琴線的高標準規格打造，包含1.2mm、1.7mm、1.9mm、2.1mm，4種直徑之彈簧 。

細膩、嚴謹如日本人，新日鐵住金對於鋼線製作要求標準、品管極嚴格，光是從煉鋼廠拉出來的粗鋼絲，原為5～7mm，至少要經過15個以上的「硬鋼圈」，並經過熱處理工序，才能將鋼絲拉細，且處理過程不能太快，否則鋼絲易脆、變硬，強度也會受到影響。新日鐵住金的熱處理細膩，使鋼材的分子結構細密均勻，成分誤差小，穩定度與耐久度高，不易變形，且較有彈性，席夢思床墊也因此擁有絕佳的支撐力與回彈力。驚人的是，該廠生產之鋼線，最細竟能夠生產直徑僅有0.016mm的細鋼線，是人體頭髮直徑的1/5。

席夢思床墊的彈簧奧秘

訪查！年收入500萬塔尖客最愛

1964年進軍日本的席夢思，2009年於富士山下設立全亞洲第一座床墊工廠及品管設備中心「富士小山廠」，該廠擁有6條生產線，每日產能約1,400張床墊（年約50萬張床），而品牌主要靈魂「Beautyrest獨立筒袋裝彈簧」的製造機，能先預壓彈簧至原高度的2/3，再裝入獨立筒袋內、確保回彈力，而品牌知名的標準「康乃爾測試」亦為人稱道，以每分鐘140次撞擊，共10萬次循環測試，經過6個月嚴格測試程序，確保產品耐用度。品牌表示，「亞洲席夢思的心臟為最強韌的鋼絲、無紡布，這兩項堅持，從不因任何因素而退讓」。

與精品床墊畫上等號的席夢思，最新商品為一張要價將近70萬元的頂級「Brilliance輝煌」，這張床墊也出自富士小山廠。其創新的Coil on Coil雙層獨立筒結構科技，上層為「順應身形獨立筒彈簧」，可敏銳感應身形與重量，提供包覆力；下層採用專利的「三環鋼弦獨立筒彈簧」（Advanced Pocket Coil），特殊強化結構，以較業界強韌162倍的耐用度，減少伴侶因輾轉反側產生的振動，並以晶鑽型傳導AirCool記憶膠所提供的溫度調節功效。

席夢思董事總經理曾佩琳提到，在台灣年收入超過五百萬的金字塔頂端消費者中，席夢思就囊括了50%的市占率；30～50歲的消費者，因上班工時長，或者家庭勞務造成肩頸、背部僵硬，此族群多會選購席夢思BackCare系列床墊，加強背部支撐力；至於對於價格敏感型消費族群，則熱衷以五星級飯店的睡感為訴求的Hotel Star系列。

舒眠小撇步

亞洲席夢思總裁伊藤正文表示，日本四季分明，大多人在季節交替時會清洗床單，每年會更換或清洗保潔墊兩次，此時亦為檢查床墊時機。日本天候乾燥，一般消費者約10年換床，而台灣屬於亞熱帶氣候，多雨、潮濕，床墊較易發霉，面料易生塵蟎，進而影響呼吸道健康，儘管床墊結構仍然完好，但建議5到7年就需更換床墊。

就要暖呼呼入睡！

冬季台灣氣候較為濕冷，各地平均溫度普遍較低，受到大陸冷氣團或寒流影響，夜間氣溫常常驟降，平時在生活起居就要特別注重「保暖」，除了一襲舒適寢具、被胎，睡前的保暖亦很重要，可避免手腳冰冷、難以入睡。譬如正負0迷你陶瓷電暖器，輕巧可攜至空間內各處、而YVONNE COLLECTION的雙人萬用毯、旺狗狗手插枕，都可讓人在沙發上追劇的同時，也暖和身體。

圖片提供／Yvonne Collection、Uchino、日比、席夢思、統一時代百貨