【5大通路調查】 中高階(掃地機器人) 年度熱銷榜

2018-01-18

記者吳佩樺／台北報導

掃地機器人市場競爭激烈，尤其是1.5萬元以上的中高階機種銷售逐年成長，正值農曆年前大掃除採購旺季，買氣更旺。根據燦坤、全國電子、Yahoo奇摩購物中心、PChome 24h購物、momo購物網5大通路，分別統計去年1～12月1.5萬元以上掃地機器人前3大銷售榜，總合歸納熱賣品牌包括LG、iRobot、伊萊克斯、三星、Neato Botvac。

LG、iRobot 二大品牌表現最熱賣

其中又以LG和iRobot表現最佳，LG一舉拿下燦坤、全國電子、Yahoo奇摩購物中心3大通路年度銷售冠軍，熱銷機型為VR66715LVM、VR65715LVM、VR66830VMNC，最前者VR66715LVM約2萬元就能入手，上市以來便極為熱賣，是LG現在的主推款式。

iRobot除了榮登PChome 24h購物、momo購物網年度銷售第一寶座，同時是攻占5大通路最多熱賣榜名次的品牌，囊括7個席次，不過部分機種在通路上已斷貨，目前主打機型包括Roomba 980、960、890、860等。

因應物聯網趨勢，中高階機種多數支援WiFi，可用手機遠端遙控，LG VR66715LVM更結合LINE，能用LINE操作。

熱銷趨勢 掃地、拖地多合一

其他熱賣代表另有三星POWERbot VR20M、伊萊克斯ERV5210TG以及Neato Botvac Connected WiFi。本報曾於去年10月19日專題報導實測，三星POWERbot VR20M在地板清掃表現傑出，除了具備28.8公分超寬刷頭，最大特色是當遇到牆角或邊角，機體前身會降下集塵板將灰塵集中清潔，並提高10%吸力，連最難清掃的角落也掃得很乾淨。

此外，業者觀察到，吸塵、拖地合一的掃地機器人愈來愈受到歡迎，例如熱銷的LG VR66715LVM底部便加入抹布板設計。近期上市新品亦不少，嘉儀企業代理的HOBOT LEGEE-668主打4合1，機器會同步進行吸塵、噴水、濕擦和乾擦。

【1.5萬元以上】

LG VR66715LVM 用LINE操控

LG VR66715LVM不只支援WiFi，更結合LINE推出LG HomeChat功能，可用LINE操控清掃。新增防跨越磁條，主要作用是限定打掃範圍，防止掃地機器人被家具、家電等障礙物卡住。底部具備抹布板設計，吸塵後同步拖地，通路售價約20,900元。

iRobot Roomba 960 大吸力

iRobot Roomba 960搭載智慧型導航技術，規劃出路徑再清掃，並會根據地板材質調整吸力；大吸力是優點。具備預約打掃、自動返航充電，充飽電後自動回到沒清掃完的位置繼續工作。支援WiFi。通路售價約29,880元。

伊萊克斯ERV5210TG 大滾刷

伊萊克斯ERV5210TG採用三角外型，強調比圓形設計更能有效清潔角落。配備大前置滾刷，寬達21公分。採用智能系統，自動偵測環境，變化多種清潔模式。支援紅外線虛擬牆功能。通路售價約17,910元。

三星POWERbot VR20M 邊角灰塵殺手

三星POWERbot VR20M擁有28.8公分超寬刷頭，最大特色是當遇到牆角或邊角，機體前身會降下集塵板將灰塵集中清潔，並提高10%吸力，尤其偵測到90度牆角，更會2次重複加強清潔。通路售價約26,900元。

Neato Botvac Connected WiFi 雷射導航掃描

Neato Botvac Connected WiFi可用手機遠端操控，主打雷射導航掃描技術，自動規劃清掃路徑，例如自動分房分區，並非隨機亂撞亂掃。外觀為D型設計，可貼近邊角打掃。充飽電的續航力長達3小時。通路售價約22,880元。

《同期加映》近期新品

三星 星際大戰版

三星推出星際大戰聯名掃地機器人，共分為風暴兵和黑武士二版本，不只外型十分搶眼，還加入了電影音效，例如黑武士版能發出標誌性的呼吸聲，增加吸力時還會說出「You are powerful」。吸塵功能部分依舊主打邊角清潔和大吸力。即將在台上市。

HOBOT LEGEE-668 吸擦噴拖合一

HOBOT LEGEE-668主打「吸、擦、噴、拖」4合1，強調在吸入灰塵時，同步進行每分鐘高速600下來回擦拭，讓清潔工作一次完成。使用前須先於水箱注水，打掃時便會自動噴水，水箱滿水時1次能清潔45坪面積。通路售價約14,800元。

【1.5萬元以下熱賣推薦】

預算較低者，不妨考慮1.5萬元以下中低階掃地機器人，依據5大通路調查，多合一機型十分熱賣，THOMSON TM-SAV23DS、TM-SAV09DS分別拿下燦坤、全國電子平價款年度銷售冠軍，擁有掃地、吸塵、濕擦以及乾擦功能。其他包括米家掃地機器人、Ecovacs OZMO600、Panasonic MC-RS767T等亦擠進熱賣榜。

Panasonic MC-RS767T 大續航力

Panasonic MC-RS767T原屬於中高階款式，不過因為目前通路促銷，例如Yahoo奇摩購物中心特價12,880元，因此被歸類在1.5萬元以下熱賣機型。三角外型是特色，主打高電力，充一次電能使用120分鐘。

THOMSON TM-SAV23DS 多合一

THOMSON TM-SAV23DS是燦坤年度平價銷售冠軍，具備掃地、吸塵、濕擦、乾擦多合一功能。設計6公分超長雙邊刷進行打掃，另加入紫外線殺菌燈。通路售價約9,900元。另一TM-SAV09DS亦為多合一機型，搶下全國電子熱賣第一。

米家掃地機器人 智慧偵測

米家掃地機器人是PChome 24h購物平價年度冠軍，具備電動調速邊刷，會和牆保持1公分距離、沿著牆清掃。內建多種感應器，例如智慧偵測髒汙、防摔落。支援WiFi、內建5,000mAh大電池。通路售價約8,895元。

Ecovacs OZMO600 高CP值

Ecovacs OZMO600堪稱高C/P值，免萬元就具備吸塵、拖地二合一功能，且支援WiFi。搭載新一代300毫升電控水箱，電動偵測均勻給水讓機器擦地。機體高度僅7.9公分，輕易鑽到家具底下清掃。通路售價約9,900元。

圖片提供／燦坤、全國電子、PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心、momo購物網

註：價格或有更動，售價以現場為主